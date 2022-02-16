https://tr.sputniknews.com/20220216/israil-ukraynaya-demir-kubbenin-teslimatini-engelledi-1053884733.html
İsrail basını: İsrail, Ukrayna’ya Demir Kubbe’nin teslimatını engelledi
İsrail basını: İsrail, Ukrayna’ya Demir Kubbe’nin teslimatını engelledi
Rusya’yla ilişkilerin bozulmasını istemeyen İsrail’in, ABD’nin daha önce İsrail’den aldığı Demir Kubbe hava savunma sisteminin Ukrayna’ya devrini engellediği... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T03:11+0300
2022-02-16T03:11+0300
2022-02-16T03:11+0300
ukrayna krizi
israil
ukrayna
rusya
demir kubbe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103173/65/1031736585_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_1d01936919a9e156ae3228e20771cd37.jpg
İsrail’in Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, ABD’nin Ukrayna’ya Demir Kubbe hava savunma sisteminin tesliminin engellenmesi ilgili olarak, “İsrail, geçen yazdan bu yana, bu süreçle ilgili Amerikalılar ve Ukraynalılarla çatışmaları önlemek için bir dizi adım atarak bu konuyu gündemden kaldırmayı başardı. Ukraynalı yetkililer İsrail’in tutumundan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi” ifadesine yer verildi.İsrail yönetiminin, ABD Başkanı Joe Biden ve Kongre liderlerinin, ihtiyatlı olma ihtiyaçlarını anladığı umudunda olduğu ifade edilen haberde, bu nedenle Demir Kubbe konusunda “hassas ve sorumlu bir şekilde” hareket ettikleri kaydedildi.Ukrayna yönetiminin, geçen yılın ilkbaharında Biden idaresine Patriot ve Demir Kubbe için başvurduğu anımsatıldı.Demir Kubbe hava savunma sistemi, İsrail’in Rafael şirketi tarafından geliştirildi ve 2011’den bu yana İsrail ordusu tarafından kullanılıyor.
israil
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103173/65/1031736585_272:0:4624:3264_1920x0_80_0_0_2c54d0811d776a012d1469a04bb0248d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, ukrayna, rusya, demir kubbe
İsrail basını: İsrail, Ukrayna’ya Demir Kubbe’nin teslimatını engelledi
Abone ol
Rusya’yla ilişkilerin bozulmasını istemeyen İsrail’in, ABD’nin daha önce İsrail’den aldığı Demir Kubbe hava savunma sisteminin Ukrayna’ya devrini engellediği belirtildi.
İsrail’in Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, ABD’nin Ukrayna’ya Demir Kubbe hava savunma sisteminin tesliminin engellenmesi ilgili olarak, “İsrail, geçen yazdan bu yana, bu süreçle ilgili Amerikalılar ve Ukraynalılarla çatışmaları önlemek için bir dizi adım atarak bu konuyu gündemden kaldırmayı başardı. Ukraynalı yetkililer İsrail’in tutumundan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi” ifadesine yer verildi.
İsrail yönetiminin, ABD Başkanı Joe Biden ve Kongre liderlerinin, ihtiyatlı olma ihtiyaçlarını anladığı umudunda olduğu ifade edilen haberde, bu nedenle Demir Kubbe konusunda “hassas ve sorumlu bir şekilde” hareket ettikleri kaydedildi.
Ukrayna yönetiminin, geçen yılın ilkbaharında Biden idaresine Patriot ve Demir Kubbe için başvurduğu anımsatıldı.
Demir Kubbe hava savunma sistemi, İsrail’in Rafael şirketi tarafından geliştirildi ve 2011’den bu yana İsrail ordusu tarafından kullanılıyor.