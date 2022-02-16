https://tr.sputniknews.com/20220216/israil-ukraynaya-demir-kubbenin-teslimatini-engelledi-1053884733.html

İsrail basını: İsrail, Ukrayna’ya Demir Kubbe’nin teslimatını engelledi

İsrail basını: İsrail, Ukrayna’ya Demir Kubbe’nin teslimatını engelledi

Rusya’yla ilişkilerin bozulmasını istemeyen İsrail’in, ABD’nin daha önce İsrail’den aldığı Demir Kubbe hava savunma sisteminin Ukrayna’ya devrini engellediği... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T03:11+0300

2022-02-16T03:11+0300

2022-02-16T03:11+0300

ukrayna krizi

israil

ukrayna

rusya

demir kubbe

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İsrail’in Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, ABD’nin Ukrayna’ya Demir Kubbe hava savunma sisteminin tesliminin engellenmesi ilgili olarak, “İsrail, geçen yazdan bu yana, bu süreçle ilgili Amerikalılar ve Ukraynalılarla çatışmaları önlemek için bir dizi adım atarak bu konuyu gündemden kaldırmayı başardı. Ukraynalı yetkililer İsrail’in tutumundan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi” ifadesine yer verildi.İsrail yönetiminin, ABD Başkanı Joe Biden ve Kongre liderlerinin, ihtiyatlı olma ihtiyaçlarını anladığı umudunda olduğu ifade edilen haberde, bu nedenle Demir Kubbe konusunda “hassas ve sorumlu bir şekilde” hareket ettikleri kaydedildi.Ukrayna yönetiminin, geçen yılın ilkbaharında Biden idaresine Patriot ve Demir Kubbe için başvurduğu anımsatıldı.Demir Kubbe hava savunma sistemi, İsrail’in Rafael şirketi tarafından geliştirildi ve 2011’den bu yana İsrail ordusu tarafından kullanılıyor.

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israil, ukrayna, rusya, demir kubbe