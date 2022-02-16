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https://tr.sputniknews.com/20220216/italyada-anayasa-mahkemesi-otanazi-referandumuna-yesil-isik-yakmadi-1053885615.html
İtalya'da Anayasa Mahkemesi ötanazi referandumuna yeşil ışık yakmadı
İtalya'da Anayasa Mahkemesi ötanazi referandumuna yeşil ışık yakmadı
Ülkede ötanazi ve yardımlı intiharı savunan sivil toplum kuruluşlarının girişimiyle ölüm hakkı isteyenlere yardımcı olanlara yönelik cezaları kaldırmak için 1... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T05:10+0300
2022-02-16T05:10+0300
dünya
ötenazi
italya
ölüm
intihar
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Ülkede ötanazi ve yardımlı intiharı savunan sivil toplum kuruluşlarının girişimiyle ölüm hakkı isteyenlere yardımcı olanlara yönelik cezaları kaldırmak için 1 milyondan fazla imzayla gündeme gelen referandum talebi, AYM yargıçlar kurulunda ele alındı.Yüksek mahkemenin iletişim ofisinden yapılan açıklamada, AYM'nin rıza gösteren kişiyi öldürenlere yönelik cezaların kaldırılmasını, 'genel olarak zayıf ve savunmasız kişiler için insan yaşamını koruyan asgari anayasal standartları bozacağı gerekçesiyle kabul edilemez' bularak reddettiği belirtildi.Ölüm hakkını savunan sivil oluşum Luca Coscioni Derneğinden Marco Cappato, AYM'nin kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bizim için kötü bir haber. Bu acı çekenler ve daha uzun süre acı çekecek olanlar için kötü bir haber. Demokrasi için kötü bir haber. Ötanazi konusunda başka araçlarla devam edeceğiz." dedi.Merkez soldan Demokratik Partinin (PD) lideri Enrico Letta, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anayasa Mahkemesinin ötanazi referandumunu reddetmesi, parlamentoyu yardımlı intihar konusundaki yasayı onaylamaya zorlamalı." ifadesini kullandı.Aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (Fratelli d'Italia) partisinin lideri Giorgia Meloni ise AYM'nin bu kararının sağduyulu bir karar olduğunu ve hukuk sistemleri içinde yaşam hakkını savunmak için yer olduğunu kaydetti.Ötanazinin yasak olduğu İtalya'da Anayasa Mahkemesi, Kasım 2019'da aldığı bir kararla, belirli sıkı kıstaslara dayanmak şartıyla yardımla hayata son vermenin kısmen önünü açmıştı.Söz konusu kararda, iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalığı bulunan, fiziki ve psikolojik durumu tedaviye uygun olmayan ama aldığı kararın bilincinde olan kişilerin, yardımla hayatına son verme taleplerini bölgelerindeki etik kurulun onaylaması halinde herhangi bir yasa dışı durumun olmadığına hükmedilmişti.İtalya'da Kasım 2021’de 11 yıldır felçli olan 43 yaşındaki bir hastanın "tıbbi yardımla hayatına son verme" talebi, Marche Bölgesi sağlık makamları etik kurulu tarafından onaylanmış, bu karar, yardımlı intihar konusunda bir ilk olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20201218/ispanyada-otanazinin-yasallasmasi-meclisten-gecti-1043428182.html
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ötenazi, italya, ölüm, intihar

İtalya'da Anayasa Mahkemesi ötanazi referandumuna yeşil ışık yakmadı

05:10 16.02.2022
© AFP 2022 / FEDERICO PARRAÖtenazi
Ötenazi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© AFP 2022 / FEDERICO PARRA
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Ülkede ötanazi ve yardımlı intiharı savunan sivil toplum kuruluşlarının girişimiyle ölüm hakkı isteyenlere yardımcı olanlara yönelik cezaları kaldırmak için 1 milyondan fazla imzayla gündeme gelen referandum talebi, AYM yargıçlar kurulunda ele alındı.
Yüksek mahkemenin iletişim ofisinden yapılan açıklamada, AYM'nin rıza gösteren kişiyi öldürenlere yönelik cezaların kaldırılmasını, 'genel olarak zayıf ve savunmasız kişiler için insan yaşamını koruyan asgari anayasal standartları bozacağı gerekçesiyle kabul edilemez' bularak reddettiği belirtildi.
Ölüm hakkını savunan sivil oluşum Luca Coscioni Derneğinden Marco Cappato, AYM'nin kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bizim için kötü bir haber. Bu acı çekenler ve daha uzun süre acı çekecek olanlar için kötü bir haber. Demokrasi için kötü bir haber. Ötanazi konusunda başka araçlarla devam edeceğiz." dedi.
Merkez soldan Demokratik Partinin (PD) lideri Enrico Letta, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anayasa Mahkemesinin ötanazi referandumunu reddetmesi, parlamentoyu yardımlı intihar konusundaki yasayı onaylamaya zorlamalı." ifadesini kullandı.
Aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (Fratelli d'Italia) partisinin lideri Giorgia Meloni ise AYM'nin bu kararının sağduyulu bir karar olduğunu ve hukuk sistemleri içinde yaşam hakkını savunmak için yer olduğunu kaydetti.
Ötanazinin yasak olduğu İtalya'da Anayasa Mahkemesi, Kasım 2019'da aldığı bir kararla, belirli sıkı kıstaslara dayanmak şartıyla yardımla hayata son vermenin kısmen önünü açmıştı.
Söz konusu kararda, iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalığı bulunan, fiziki ve psikolojik durumu tedaviye uygun olmayan ama aldığı kararın bilincinde olan kişilerin, yardımla hayatına son verme taleplerini bölgelerindeki etik kurulun onaylaması halinde herhangi bir yasa dışı durumun olmadığına hükmedilmişti.
İtalya'da Kasım 2021’de 11 yıldır felçli olan 43 yaşındaki bir hastanın "tıbbi yardımla hayatına son verme" talebi, Marche Bölgesi sağlık makamları etik kurulu tarafından onaylanmış, bu karar, yardımlı intihar konusunda bir ilk olmuştu.
Parlamento önünde ötanazi yasa tasarısını protesto edenler, Madrid, İspanya - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2020
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İspanya'da ötanazinin yasallaşması meclisten geçti
18 Aralık 2020, 11:36
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