https://tr.sputniknews.com/20220216/izmirde-kopeklere-tas-atan-kisi-kendisini-uyaran-kadinlara-saldirdi-1053899194.html

İzmir'de köpeklere taş atan kişi kendisini uyaran kadınlara saldırdı

İzmir'de köpeklere taş atan kişi kendisini uyaran kadınlara saldırdı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Yasemin Ç. (55) ile Tezcan K. (49), havlayan sokak köpeklerine taş attığı için uyardıkları kişinin saldırısına uğradı. 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T12:52+0300

2022-02-16T12:52+0300

2022-02-16T12:52+0300

türkiye

izmir

köpek

saldırı

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İzmir'in Seferihisar ilçesi Ürkmez Mahallesi Mersinalanı mevkisindeki evlerinin bahçesinde oturan ev kadını Yasemin Ç., Tezcan K. ile turizm firması sahibi Sinem A. (43), 12 Şubat'ta sokakta telefonla konuşarak yürüyen kişinin havlayan köpeklere taş attığını fark edip uyardı. Çıkan tartışma arbedeye döndü. İddiaya göre Yasemin Ç. ile Tezcan K. darp edildi.2 kadını darp eden şüpheli uzaklaştı. Darp edilen Yasemin Ç. ve Tezcan K., avukatları Selda Sarandal aracılığıyla savcılığa suç duyurunda bulundu.'Yapmayın dedikçe saldırdı'Yaşadıklarını ağlayarak anlatan Tezcan K., "Olayı hatırlayınca sinirlerim geriliyor. Çok büyük çöküntü yaşıyorum. Psikolojim çok bozuldu. İnanın dayanamıyorum. Ömrüm boyunca bu şekilde darp edilmedim. Öfke kontrolü olmayan biriydi, 'Yapmayın beyefendi' dedikçe saldırdı. O günden beri uyuyamıyorum. Bir an önce adalet istiyorum. Böyle bir saldırıyı hak etmedik. Köpekler sadece havlıyordu ve adamdan uzaktaydı" dedi.Yasemin Ç. de "Saldırıya uğradığımız o an panik yaşadım. İnanılmaz derecede korktum. Ağzımızın, burnumuzun kırılacağını, birimizin öleceğini düşündüm. Ellerimi kaldırıp kendimi korumaya çalıştım. Yanıma bile yaklaşmaması gereken bu kişi tarafından tekme, tokat dövüldüm. Defalarca itildim. Olayın ardından kaçıyordu. Kaçma, 'Sen de bizden şikayetçi ol gerekirse' dedim ama döndü bir tokat daha attı. Ardından uzaklaştı. Adalet istiyorum. Her tarafımda morluklar var. Onlar zamanla geçecek. Ancak yaşadığım korku hep kalacak. Geceleri uyuyamıyorum" diye konuştu.Seferihisar Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (SEHAYDER) Başkanı Fevziye Özkan ise, kadınların darp raporu alıp şikayetçi olduklarına dikkat çekerek, dernek olarak konunun takipçisi olduklarını söyledi.

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izmir, köpek, saldırı