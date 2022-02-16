Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220216/izmitte-kripto-para-uretilen-eve-baskin-1053924847.html
İzmit'te 'kripto para' üretilen eve baskın
İzmit'te 'kripto para' üretilen eve baskın
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, polis ekiplerince bir eve yapılan baskında kripto para üretiminde kullanılan bilgisayar bileşenleri ele geçirildi, 1 kişi hakkında... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T23:44+0300
2022-02-16T23:47+0300
türkiye
kripto para
kripto
izmit
baskın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1053924822_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_25eb3548ff540afadde70d5d12543703.jpg
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmit’te bir eve baskın yaptı.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Kripto para üretiminde kullanılan 53 adet ekran kartı, 9 adet güç kaynağı, 8 adet anakart ve anakarta bağlı bilgisayar bileşenleri ele geçirildi. 1 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.
türkiye
izmit
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1053924822_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_ad645f7e27fa018b8ba7b7da16c65ece.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kripto para, kripto, izmit, baskın

İzmit'te 'kripto para' üretilen eve baskın

23:44 16.02.2022 (güncellendi: 23:47 16.02.2022)
© DHAİzmit'te 'kripto para' üretilen eve baskın
İzmit'te 'kripto para' üretilen eve baskın - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© DHA
Abone olGoogle news
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, polis ekiplerince bir eve yapılan baskında kripto para üretiminde kullanılan bilgisayar bileşenleri ele geçirildi, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmit’te bir eve baskın yaptı.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Kripto para üretiminde kullanılan 53 adet ekran kartı, 9 adet güç kaynağı, 8 adet anakart ve anakarta bağlı bilgisayar bileşenleri ele geçirildi. 1 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала