https://tr.sputniknews.com/20220216/izmitte-kripto-para-uretilen-eve-baskin-1053924847.html
İzmit'te 'kripto para' üretilen eve baskın
İzmit'te 'kripto para' üretilen eve baskın
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, polis ekiplerince bir eve yapılan baskında kripto para üretiminde kullanılan bilgisayar bileşenleri ele geçirildi, 1 kişi hakkında... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T23:44+0300
2022-02-16T23:44+0300
2022-02-16T23:47+0300
türkiye
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kripto
izmit
baskın
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmit’te bir eve baskın yaptı.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Kripto para üretiminde kullanılan 53 adet ekran kartı, 9 adet güç kaynağı, 8 adet anakart ve anakarta bağlı bilgisayar bileşenleri ele geçirildi. 1 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.
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kripto para, kripto, izmit, baskın
İzmit'te 'kripto para' üretilen eve baskın
23:44 16.02.2022 (güncellendi: 23:47 16.02.2022) Abone ol
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, polis ekiplerince bir eve yapılan baskında kripto para üretiminde kullanılan bilgisayar bileşenleri ele geçirildi, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmit’te bir eve baskın yaptı.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Kripto para üretiminde kullanılan 53 adet ekran kartı, 9 adet güç kaynağı, 8 adet anakart ve anakarta bağlı bilgisayar bileşenleri ele geçirildi. 1 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.