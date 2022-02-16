https://tr.sputniknews.com/20220216/izmitte-kripto-para-uretilen-eve-baskin-1053924847.html

İzmit'te 'kripto para' üretilen eve baskın

İzmit'te 'kripto para' üretilen eve baskın

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, polis ekiplerince bir eve yapılan baskında kripto para üretiminde kullanılan bilgisayar bileşenleri ele geçirildi, 1 kişi hakkında... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T23:44+0300

2022-02-16T23:44+0300

2022-02-16T23:47+0300

türkiye

kripto para

kripto

izmit

baskın

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmit’te bir eve baskın yaptı.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Kripto para üretiminde kullanılan 53 adet ekran kartı, 9 adet güç kaynağı, 8 adet anakart ve anakarta bağlı bilgisayar bileşenleri ele geçirildi. 1 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

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