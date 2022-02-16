Johnny Depp'e Sırbistan'dan liyakat madalyası

© AFP 2022Amber Heard ile yaşadığı olaylı boşanma ve şiddet skandalından sonra pek çok projesi iptal edilen ve Hollywood’dan aforoz edilen Johnny Depp, Sırbistan’da Devlet Günü kutlamaları kapsamında madalya aldı. 58 yaşındaki Amerikalı oyuncu, altın liyakat madalyasıyla ödüllendirildi.
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© AFP 2022
Amber Heard ile yaşadığı olaylı boşanma ve şiddet skandalından sonra pek çok projesi iptal edilen ve Hollywood’dan aforoz edilen Johnny Depp, Sırbistan’da Devlet Günü kutlamaları kapsamında madalya aldı. 58 yaşındaki Amerikalı oyuncu, altın liyakat madalyasıyla ödüllendirildi.
© REUTERSBelgrad’daki törende madalyayı Depp’e Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ‘kamu ve kültürel faaliyetlerde, özellikle film sanatı alanında ve Sırbistan Cumhuriyeti'nin dünyada tanıtımında üstün başarılar göstermesi’ nedeniyle verdi.
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Belgrad’daki törende madalyayı Depp’e Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ‘kamu ve kültürel faaliyetlerde, özellikle film sanatı alanında ve Sırbistan Cumhuriyeti'nin dünyada tanıtımında üstün başarılar göstermesi’ nedeniyle verdi.
© REUTERS
NTV'nin aktardığına göre Depp, “Cumhurbaşkanı Vucic’e içtenlikle teşekkür ederim. Bu liyakat madalyasıyla gitme şerefi verilirse, bunu bana bahşetme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ederim” sözlerini kullandı.
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NTV'nin aktardığına göre Depp, “Cumhurbaşkanı Vucic’e içtenlikle teşekkür ederim. Bu liyakat madalyasıyla gitme şerefi verilirse, bunu bana bahşetme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ederim” sözlerini kullandı.
© AFP 2022“Yeni bir hayatın başlangıcındayım ve bunu seviyorum. Yeniden başlamayı seviyorum” diyen Depp, “Burada başlangıç yapmak istiyorum” şeklinde konuştu
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© AFP 2022
“Yeni bir hayatın başlangıcındayım ve bunu seviyorum. Yeniden başlamayı seviyorum” diyen Depp, “Burada başlangıç yapmak istiyorum” şeklinde konuştu
© AFP 2022Ünlü aktör, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Minimata filmini çekmiş, ayrıca Sırp yapımı Puffins adlı animasyon dizisinde bir karakteri seslendirmişti.
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© AFP 2022
Ünlü aktör, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Minimata filmini çekmiş, ayrıca Sırp yapımı Puffins adlı animasyon dizisinde bir karakteri seslendirmişti.