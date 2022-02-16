Johnny Depp'e Sırbistan'dan liyakat madalyası

© AFP 2022 Amber Heard ile yaşadığı olaylı boşanma ve şiddet skandalından sonra pek çok projesi iptal edilen ve Hollywood’dan aforoz edilen Johnny Depp, Sırbistan’da Devlet Günü kutlamaları kapsamında madalya aldı. 58 yaşındaki Amerikalı oyuncu, altın liyakat madalyasıyla ödüllendirildi.