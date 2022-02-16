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Kabine toplantısı başladı: Gündem, 'elektrik faturaları'
Kabine toplantısı başladı: Gündem, 'elektrik faturaları'
Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T16:38+0300
2022-02-16T16:39+0300
politika
kabine toplantısı
recep tayyip erdoğan
elektrik
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Toplantıda, yüksek elektrik faturalarının ardından toplumun farklı kesimlerinden gelen talepler, toplantıda masaya yatırılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, cemevleri, sivil toplum kuruluşları ve küçük esnaf için yeni bir düzenleme hazırlığında. Konut elektriğinde yeni düzenleme yapılıp yapılmayacağı ise toplantı sırasında karara bağlanacak. Toplantıda, ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak.Cemevleri ve vakıfların elektrik faturalarını düşürecek seçenekler üzerinde de çalışılıyor. Ticarethaneler için de ciro ya da elektrik tüketimine göre özel tarife üzerinde duruluyor. Kademeli tarifeye geçilmesi de çalışılan formüller arasında.Konutlarda limit artacak mı?Konutlarda tarife limiti 150 kilovatsaatten 210 kilovatsaate çıkarılmıştı.Bu tarifede yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı ise toplantıda belli olacak.
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kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan, elektrik

Kabine toplantısı başladı: Gündem, 'elektrik faturaları'

16:38 16.02.2022 (güncellendi: 16:39 16.02.2022)
© AAKabine toplantısı
Kabine toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© AA
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Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.
Toplantıda, yüksek elektrik faturalarının ardından toplumun farklı kesimlerinden gelen talepler, toplantıda masaya yatırılacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, cemevleri, sivil toplum kuruluşları ve küçük esnaf için yeni bir düzenleme hazırlığında. Konut elektriğinde yeni düzenleme yapılıp yapılmayacağı ise toplantı sırasında karara bağlanacak. Toplantıda, ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak.
Cemevleri ve vakıfların elektrik faturalarını düşürecek seçenekler üzerinde de çalışılıyor. Ticarethaneler için de ciro ya da elektrik tüketimine göre özel tarife üzerinde duruluyor. Kademeli tarifeye geçilmesi de çalışılan formüller arasında.

Konutlarda limit artacak mı?

Konutlarda tarife limiti 150 kilovatsaatten 210 kilovatsaate çıkarılmıştı.

Bu tarifede yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı ise toplantıda belli olacak.
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