https://tr.sputniknews.com/20220216/kabine-toplantisi-basladi-gundem-elektrik-faturalari-1053911783.html

Kabine toplantısı başladı: Gündem, 'elektrik faturaları'

Kabine toplantısı başladı: Gündem, 'elektrik faturaları'

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T16:38+0300

2022-02-16T16:38+0300

2022-02-16T16:39+0300

politika

kabine toplantısı

recep tayyip erdoğan

elektrik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/1044029787_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_89f124d5122272d59c49f3cf50af0685.jpg

Toplantıda, yüksek elektrik faturalarının ardından toplumun farklı kesimlerinden gelen talepler, toplantıda masaya yatırılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, cemevleri, sivil toplum kuruluşları ve küçük esnaf için yeni bir düzenleme hazırlığında. Konut elektriğinde yeni düzenleme yapılıp yapılmayacağı ise toplantı sırasında karara bağlanacak. Toplantıda, ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak.Cemevleri ve vakıfların elektrik faturalarını düşürecek seçenekler üzerinde de çalışılıyor. Ticarethaneler için de ciro ya da elektrik tüketimine göre özel tarife üzerinde duruluyor. Kademeli tarifeye geçilmesi de çalışılan formüller arasında.Konutlarda limit artacak mı?Konutlarda tarife limiti 150 kilovatsaatten 210 kilovatsaate çıkarılmıştı.Bu tarifede yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı ise toplantıda belli olacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan, elektrik