Kar Ayı adı verilen dolunay gözlemlendi

ABD'nin New York kentindeki Hudson Yards gökdeleninin 100. katında yer alan "The Edge" isimli seyir terasında toplananlar, "Kar Ayı" adı verilen dolunayı gözlemledi.
ABD'nin New York kentindeki Hudson Yards gökdeleninin 100. katında yer alan "The Edge" isimli seyir terasında toplananlar, "Kar Ayı" adı verilen dolunayı gözlemledi.
ABD'nin New York kentindeki Hudson Yards gökdeleninin 100. katında yer alan "The Edge" isimli seyir terasında toplananlar, "Kar Ayı" adı verilen dolunayı gözlemledi.
ABD'nin New York kentindeki Hudson Yards gökdeleninin 100. katında yer alan "The Edge" isimli seyir terasında toplananlar, "Kar Ayı" adı verilen dolunayı gözlemledi.
ABD'nin New York kentindeki Hudson Yards gökdeleninin 100. katında yer alan "The Edge" isimli seyir terasında toplananlar, "Kar Ayı" adı verilen dolunayı gözlemledi.
ABD'nin New York kentindeki Hudson Yards gökdeleninin 100. katında yer alan "The Edge" isimli seyir terasında toplananlar, "Kar Ayı" adı verilen dolunayı gözlemledi.
ABD'nin New York kentindeki Hudson Yards gökdeleninin 100. katında yer alan "The Edge" isimli seyir terasında toplananlar, "Kar Ayı" adı verilen dolunayı gözlemledi.
ABD'nin New York kentindeki Hudson Yards gökdeleninin 100. katında yer alan "The Edge" isimli seyir terasında toplananlar, "Kar Ayı" adı verilen dolunayı gözlemledi.