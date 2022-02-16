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Kar Ayı adı verilen dolunay gözlemlendi
Kar Ayı adı verilen dolunay gözlemlendi
ABD'nin New York kentinde "Kar Ayı" adı verilen dolunayı gözlemledi. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
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abd, ay, fotoğraf, фото

Kar Ayı adı verilen dolunay gözlemlendi

19:31 16.02.2022
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ABD'nin New York kentinde "Kar Ayı" adı verilen dolunayı gözlemledi.
© AA / Tayfun CoşkunABD'nin New York kentindeki Hudson Yards gökdeleninin 100. katında yer alan "The Edge" isimli seyir terasında toplananlar, "Kar Ayı" adı verilen dolunayı gözlemledi.
ABD'nin New York kentindeki Hudson Yards gökdeleninin 100. katında yer alan The Edge isimli seyir terasında toplananlar, Kar Ayı adı verilen dolunayı gözlemledi. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Tayfun Coşkun
ABD'nin New York kentindeki Hudson Yards gökdeleninin 100. katında yer alan "The Edge" isimli seyir terasında toplananlar, "Kar Ayı" adı verilen dolunayı gözlemledi.
© AA / Tayfun Coşkun

ABD'nin New York kentindeki Hudson Yards gökdeleninin 100. katında yer alan "The Edge" isimli seyir terasında toplananlar, "Kar Ayı" adı verilen dolunayı gözlemledi.

ABD&#x27;nin New York kentindeki Hudson Yards gökdeleninin 100. katında yer alan &quot;The Edge&quot; isimli seyir terasında toplananlar, &quot;Kar Ayı&quot; adı verilen dolunayı gözlemledi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Tayfun Coşkun

ABD'nin New York kentindeki Hudson Yards gökdeleninin 100. katında yer alan "The Edge" isimli seyir terasında toplananlar, "Kar Ayı" adı verilen dolunayı gözlemledi.

© AA / Tayfun Coşkun

ABD'nin New York kentindeki Hudson Yards gökdeleninin 100. katında yer alan "The Edge" isimli seyir terasında toplananlar, "Kar Ayı" adı verilen dolunayı gözlemledi.

ABD&#x27;nin New York kentindeki Hudson Yards gökdeleninin 100. katında yer alan &quot;The Edge&quot; isimli seyir terasında toplananlar, &quot;Kar Ayı&quot; adı verilen dolunayı gözlemledi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Tayfun Coşkun

ABD'nin New York kentindeki Hudson Yards gökdeleninin 100. katında yer alan "The Edge" isimli seyir terasında toplananlar, "Kar Ayı" adı verilen dolunayı gözlemledi.

© AA / Tayfun Coşkun

ABD'nin New York kentindeki Hudson Yards gökdeleninin 100. katında yer alan "The Edge" isimli seyir terasında toplananlar, "Kar Ayı" adı verilen dolunayı gözlemledi.

ABD&#x27;nin New York kentindeki Hudson Yards gökdeleninin 100. katında yer alan &quot;The Edge&quot; isimli seyir terasında toplananlar, &quot;Kar Ayı&quot; adı verilen dolunayı gözlemledi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Tayfun Coşkun

ABD'nin New York kentindeki Hudson Yards gökdeleninin 100. katında yer alan "The Edge" isimli seyir terasında toplananlar, "Kar Ayı" adı verilen dolunayı gözlemledi.

© AA / Tayfun Coşkun

ABD'nin New York kentindeki Hudson Yards gökdeleninin 100. katında yer alan "The Edge" isimli seyir terasında toplananlar, "Kar Ayı" adı verilen dolunayı gözlemledi.

ABD&#x27;nin New York kentindeki Hudson Yards gökdeleninin 100. katında yer alan &quot;The Edge&quot; isimli seyir terasında toplananlar, &quot;Kar Ayı&quot; adı verilen dolunayı gözlemledi. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Tayfun Coşkun

ABD'nin New York kentindeki Hudson Yards gökdeleninin 100. katında yer alan "The Edge" isimli seyir terasında toplananlar, "Kar Ayı" adı verilen dolunayı gözlemledi.

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