https://tr.sputniknews.com/20220216/karamollaoglu-masada-28-subati-olumlayacaklara-haddini-bildirmesini-biliriz-1053909161.html

Karamollaoğlu: Masada 28 Şubat'ı olumlayacaklara haddini bildirmesini biliriz

Karamollaoğlu: Masada 28 Şubat'ı olumlayacaklara haddini bildirmesini biliriz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ortak kaygıları, ülke problemlerini çözme iradesiyle geçen hafta 6 muhalefet partisi genel başkanının çalışma... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T15:54+0300

2022-02-16T15:54+0300

2022-02-16T15:54+0300

politika

saadet partisi

temel karamollaoğlu

açıklama

masa

28 şubat

millet ittifakı

israil

isaac herzog

recep tayyip erdoğan

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Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanının Ahlatlıbel'de çalışma yemeğinde bir araya geldiğini hatırlatan Karamollaoğlu, uzunca bir süredir ülkenin hasret kaldığı uzlaşı, hoşgörü ve diyalog ikliminin, cumartesi gecesi yeniden yeşerdiğini söyledi. 6 siyasi parti genel başkanı olarak bir araya geldikleri o masanın, adeta umudun ve çözümün adresi olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, "Ne yazık ki birileri ülkemizin rahat bir nefes almasını ve toplumsal kutuplaşmanın son bulmasını istemiyor. Fakat isteseler de istemeseler de bu tarihi buluşma öncesinde ve sonrasında akla hayale gelmedik iftiralar, senaryolar üretseler de bu kervan yoluna devam edecektir Allah'ın izniyle" ifadesini kullandı.Masada sadece ortak kaygıların ve hedeflerin altını çizdiklerini anlatan Karamollaoğlu, "Bizi bir araya getiren, ortak kaygılarımız, ülkemizin problemlerini çözme irademiz ve insanımıza rahat bir nefes aldırma isteğimizdir." dedi.Birtakım çevrelerin masadaki oturma düzeni, tarih, yer ve saat gibi şeyler üzerinden sembolizmin adına tezviratlar üretmeye başladıklarını öne süren Karamollaoğlu, şunları kaydetti:Karamollaoğlu, Saadet Partisinin sadece birilerine karşı olduğu için değil, Türkiye'nin ve Türk insanının yanında olduğu için bu fotoğrafta yer aldığı değerlendirmesini yaptı.Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini de değerlendiren Karamollaoğlu, İslam ülkeleri ile Türkiye'nin ilişkilerinin geliştirilmesinden memnun olduklarını, dolayısıyla bu ziyareti de önemli ve değerli bulduklarını söyledi.İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 9 Mart'ta Türkiye'ye yapacağı ziyarete de değinen Saadet Lideri Karamollaoğlu, dünya barışının ve Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın en temel sorununun, Büyük Orta Doğu Projesi adı altında yürütülen Büyük İsrail Projesi olduğunu kaydetti. Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://tr.sputniknews.com/20220118/kovid-19u-atlatan-karamollaoglu-tesekkur-listesi-yayimladi-sadece-bir-lider-gecmis-olsun-dememis-1052836449.html

https://tr.sputniknews.com/20220215/israil-cumhurbaskani-isaac-herzog-turkiyeye-geliyor-1053850452.html

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saadet partisi, temel karamollaoğlu, açıklama, masa, 28 şubat, millet ittifakı, israil, isaac herzog, recep tayyip erdoğan