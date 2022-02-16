https://tr.sputniknews.com/20220216/kilicdaroglu-milletimiz-bir-kez-daha-elektrik-faturalarinda-yuz-ustu-birakilmistir-1053921286.html

Kılıçdaroğlu: Milletimiz, bir kez daha elektrik faturalarında yüz üstü bırakılmıştır

Kılıçdaroğlu: Milletimiz, bir kez daha elektrik faturalarında yüz üstü bırakılmıştır

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elektrik fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu "Günlerdir bile isteye, göz göre... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T21:55+0300

2022-02-16T21:55+0300

2022-02-16T22:10+0300

kemal kılıçdaroğlu

türkiye

elektrik

recep tayyip erdoğan kapısı

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enerji fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden konuya ilişkin bir değerlendirmede bulundu.Kılıçdaroğlu, "Günlerdir bile isteye, göz göre göre beklentiye sokulan milletimiz, bir kez daha elektrik faturalarında yüz üstü bırakılmıştır. Milletimize söz verdim; bu mücadelemin sonu değil, daha başlangıcı!" ifadelerini kullandı.Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik faturalarında yeni düzenlemelerin yapılacağını belirtmişti. Erdoğan açıklamasında “210 kilovata kadar ki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir. Cemevler’nin de elektrik kullanımı tarifesi ticarethane statüsünden konut tarifesine çevrilecek” ifadelerini kullanmıştı.

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kemal kılıçdaroğlu, elektrik, recep tayyip erdoğan kapısı, recep tayyip erdoğan