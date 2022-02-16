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Kremlin’de Putin-Bolsonaro görüşmesi başladı
Kremlin’de Putin-Bolsonaro görüşmesi başladı
Rusya lideri Putin, Brezilyalı mevkidaşı Bolsonaro’yu Kremlin sarayında kabul etti. Görüşmenin Kovid-19'a karşı ek önlemler alınmadan yapılması dikkat çekti. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T14:42+0300
2022-02-16T14:51+0300
dünya
jair bolsonaro
vladimir putin
görüşme
kremlin
koronavirüs tedbirleri
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilyalı mevkidaşı Jair Bolsonaro’yu Kremlin sarayında kabul etti.Görüşmenin Kovid’e karşı ek önlemler alınmadan yapılması, liderlerin yan yana yerleştirilmiş koltuklarda oturmaları ve görüşme öncesinde el sıkıştıkları dikkat çekti.Görüşmenin basına açık kısmında Putin, Bolsonaro ile yaptığı görüşmenin faydalı olacağını umduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Sayın Başkan, sizi gördüğüme çok sevindim, ve toplantının faydalı olacağına umuyorum, zira Brezilya’nın, Latin Amerika'da bizim önde gelen ticaret ve ekonomik ortağımız olduğu söylenebilir.”Bolsonaro ise, “Moskova'ya yaptığım ziyaretin, aramızdaki ikili ilişkilerin iyi bir geleceği olduğuna dair tüm dünyaya bir işaret olduğuna eminim” ifadelerini kullandı.Daha önce Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya-Brezilya stratejik ortaklığının güçlendirilmesi, ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, kültürel ve insani alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi gibi konuların, ayrıca uluslararası gündemin ele alınması planlanıyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına değerlendirmesinde Putin-Bolsonaro görüşmesini ‘şu anda dünya gündeminde olan en sıcak konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak için iyi bir fırsat’ olarak nitelendirdi.Görüşmenin ardından basın açıklamalarının yapılması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220216/nato-simdiye-dek-rusyanin-sahada-gerilimi-azalttigina-sahit-olmadik-1053896350.html
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jair bolsonaro, vladimir putin, görüşme, kremlin, koronavirüs tedbirleri

Kremlin’de Putin-Bolsonaro görüşmesi başladı

14:42 16.02.2022 (güncellendi: 14:51 16.02.2022)
© SputnikPutin - Bolsonaro
Putin - Bolsonaro - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
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Rusya lideri Putin, Brezilyalı mevkidaşı Bolsonaro’yu Kremlin sarayında kabul etti. Görüşmenin Kovid-19'a karşı ek önlemler alınmadan yapılması dikkat çekti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilyalı mevkidaşı Jair Bolsonaro’yu Kremlin sarayında kabul etti.
Görüşmenin Kovid’e karşı ek önlemler alınmadan yapılması, liderlerin yan yana yerleştirilmiş koltuklarda oturmaları ve görüşme öncesinde el sıkıştıkları dikkat çekti.
Görüşmenin basına açık kısmında Putin, Bolsonaro ile yaptığı görüşmenin faydalı olacağını umduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Sayın Başkan, sizi gördüğüme çok sevindim, ve toplantının faydalı olacağına umuyorum, zira Brezilya’nın, Latin Amerika'da bizim önde gelen ticaret ve ekonomik ortağımız olduğu söylenebilir.”
Bolsonaro ise, “Moskova'ya yaptığım ziyaretin, aramızdaki ikili ilişkilerin iyi bir geleceği olduğuna dair tüm dünyaya bir işaret olduğuna eminim” ifadelerini kullandı.
Daha önce Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya-Brezilya stratejik ortaklığının güçlendirilmesi, ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, kültürel ve insani alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi gibi konuların, ayrıca uluslararası gündemin ele alınması planlanıyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına değerlendirmesinde Putin-Bolsonaro görüşmesini ‘şu anda dünya gündeminde olan en sıcak konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak için iyi bir fırsat’ olarak nitelendirdi.
Görüşmenin ardından basın açıklamalarının yapılması bekleniyor.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
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