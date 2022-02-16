https://tr.sputniknews.com/20220216/kur-korumali-mevduat-hesabinin-tl-kredide-teminat-sayilmasina-kosullu-izin-1053881892.html

Kur Korumalı Mevduat hesabının TL kredide teminat sayılmasına koşullu izin

Kur Korumalı Mevduat hesabının TL kredide teminat sayılmasına koşullu izin

Merkez Bankası, döviz dönüşlü Kur Korumalı Mevduat hesaplarının TL kredilerde teminat olarak gösterilememe sınırlamasını kısmi ve koşullu olarak gevşetti. 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T00:45+0300

2022-02-16T00:45+0300

2022-02-16T00:43+0300

türkiye

merkez bankası

döviz

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz bozarak kur korumalı mevduat ürününe geçen işletmeler için getirdiği, TL kredilerde teminata konu olamama uygulamasında sınırlı gevşemeye gitti. Bloomberg HT’nin haberine göre, bankalara gönderilen uygulama talimatında, döviz dönüşlü KKM ürününde tutulan mevduatın yabancı para krediler için teminat sayılacağı netleşti.TL krediler için ise Eximbank’a verilen teminat mektupları hariç kredi temini amacı dışındaki teminat mektupları, akreditifler, mal alımı, bayilik gibi gayrinakdi krediler için teminat olarak kullanılabilecek.TCMB, uygulamanın başlangıcında KKM ile TL’ye dönülen hesapların teminat gösterilmesi suretiyle alınacak TL kredilerin yeniden dövize dönmesine karşı teminat kısıtlaması getirmişti.Bankanın talimatında, “TL cinsinden yapılan alım satıma ilişkin TL olarak düzenlenmiş belgenin bir suretinin bankada muhafaza edilmesi şartı ile, müşterinin ihtiyaç duyduğu her türlü maddi ve gayrmaddi mallar ile hakların, bedeli satıcıya ödenerek tedarik edilmesi sonucu müşteriye sağlanan TL krediler için dönüşümlü mevduat ve katılma hesapları teminat olarak gösterilebilecektir” denildi.31.01.2022 tarihinden önceki dönemde TL nakit kredilere teminat olarak gösterilen döviz tevdiat hesapları, Kur Dönüşüm Hesapları’na dönüştürülerek bu teminatların yerine kullanılabilecek.Uygulama, bu tarihten önce TL kredilere teminat olarak kullanılan dönüşüm hesapları için geçerli olmayacak.

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