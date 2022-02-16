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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220216/lavrov-bati-guvenlik-konularinda-ciddi-diyaloga-hazir-oldugunu-ifade-etti-rusya-bunu-yapmaya-hazir-1053911116.html
Lavrov: Batı güvenlik konularında ciddi diyaloğa hazır olduğunu ifade etti, Rusya bunu yapmaya hazır
Lavrov: Batı güvenlik konularında ciddi diyaloğa hazır olduğunu ifade etti, Rusya bunu yapmaya hazır
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı’nın Orta Menzilli Füzeler Anlaşması (INF), şeffaflık ve askeri temaslar konularında ciddi diyaloğa hazır olduğunu ifade... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T16:31+0300
2022-02-16T16:31+0300
ukrayna krizi
rusya
sergey lavrov
nato
orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf)
abd
ukrayna
diyalog
ingiltere
yaptırım
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunarak, Batı’nın INF Anlaşması, şeffaflık ve askeri temasların yeniden başlatılması konularında ciddi diyaloğa hazır olduğunu ifade ettiğini ve Moskova’nın kilit endişelerinin görüşülmesine zarar vermeyecek şekilde böyle bir diyaloğa hazır olduğunu ifade etti.Lavrov, “Bu konular Batı'nın önerileri olmaktan çok, Batı'nın son 2-3 yıldır ısrarla reddettiği Rusya'nın önerileridir, fakat şimdi Avrupa'daki güvenlik sorununu sıcak gündeme getirdiğimiz için kabul etmek zorunda kaldı ve hatta onları kendi girişimleri olarak sundu” diye konuştu.Rus diplomat, “Şimdi Batı tüm bu konuları, ciddi bir diyalog yürütmeye hazır olduğunu ifade ederek bize verdiği cevaplarda öne çıkardı, biz bunu elbette olumlu bir adım olarak görüyoruz ve böyle bir diyaloğa hazır olacağız, fakat hiçbir şekilde NATO'nun doğuya yönelik pervasız hareketini durdurma ihtiyacı ve tüm Avrupa-Atlantik ülkelerinin güvenliğini sağlamanın başka yollarının aranması ile ilgili pozisyonumuzun temel meselelerinin açıklığa kavuşmasına zarar vermeden” ifadelerini kullandı.‘İngiltere’nin yaptırım yasası yürürlüğe girerse Rusya parlamentosunun elinde, benzer bir belgeyi kabul etmek için her türlü gerekçe olacak’Bakan Lavrov, “Duyduğuma göre bir takım prosedürlerden geçen bu yasa sonunda yürürlüğe girecek ise parlamentomuzun elinde, kendilerine kariyer yapmaya, reyting toplamaya ve Rusfobik yolda popülerlik kazanmaya çalışanlara yönelik benzer bir yasayı çıkarmak için her türlü gerekçe olacak” vurgusunu yaptı.Moskova’nın ‘Londra'nın Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerde provokatör rolüne ne kadar alıştığını ve bu rolü oynamayı ne kadar sevdiğini bildiğine dikkat çeken Lavrov, “Diğer Batılı ülkelerin daha sorumlu oyuncular olduklarını ve yaptırım savaşlarında yeni dalgalanmayı kışkırtma girişimini çözerek, onu desteklemeyeceklerini umuyorum” dedi.Rusya Dışişleri Bakanı, "Fakat her halükarda hem Rus hükümetinin, hem de parlamentomuzun Batı'da yapılmaya çalışılanlar karşısında kayıtsız kalmayacaklarını vurgularım" diye ekledi.‘Moskova’ya nasıl davranacağını dikte etme girişimleri terbiye eksikliğinin göstergesidir’Lavrov, Batı'nın Rusya'nın Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlandığı iddiası ile körüklediği ‘histerisinin’ şaşırtıcı, Moskova'ya nasıl davranacağını dikte etme girişimlerinin ise terbiye eksikliğinin bir göstergesi olduğunu söyleyerek, "Devam eden ‘histeriye’ yönelik gözlemlerinize gelince, bizi eğlendiriyor diyemem, fakat şaşkınlık, derin bir şaşkınlık yaratıyor" diye konuştu.Rus diplomat, “Kendi topraklarımızda ne yaparsak yapalım, Batı bize nasıl davranmamız gerektiğini söyleme hakkını kendinde görüyor. Bu temel bir terbiye eksikliğidir" değerlendirmesini yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220210/ingiltere-parlamentosu-rusyaya-yaptirimlari-sikilastirdi-1053723100.html
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rusya, sergey lavrov, nato, orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf), abd, ukrayna, diyalog, ingiltere, yaptırım

Lavrov: Batı güvenlik konularında ciddi diyaloğa hazır olduğunu ifade etti, Rusya bunu yapmaya hazır

16:31 16.02.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı’nın Orta Menzilli Füzeler Anlaşması (INF), şeffaflık ve askeri temaslar konularında ciddi diyaloğa hazır olduğunu ifade ettiğini, Moskova’nın kilit endişelerinin görüşülmesine zarar vermeyecek şekilde böyle bir diyaloğa hazır olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunarak, Batı’nın INF Anlaşması, şeffaflık ve askeri temasların yeniden başlatılması konularında ciddi diyaloğa hazır olduğunu ifade ettiğini ve Moskova’nın kilit endişelerinin görüşülmesine zarar vermeyecek şekilde böyle bir diyaloğa hazır olduğunu ifade etti.
Lavrov, “Bu konular Batı'nın önerileri olmaktan çok, Batı'nın son 2-3 yıldır ısrarla reddettiği Rusya'nın önerileridir, fakat şimdi Avrupa'daki güvenlik sorununu sıcak gündeme getirdiğimiz için kabul etmek zorunda kaldı ve hatta onları kendi girişimleri olarak sundu” diye konuştu.
Rus diplomat, “Şimdi Batı tüm bu konuları, ciddi bir diyalog yürütmeye hazır olduğunu ifade ederek bize verdiği cevaplarda öne çıkardı, biz bunu elbette olumlu bir adım olarak görüyoruz ve böyle bir diyaloğa hazır olacağız, fakat hiçbir şekilde NATO'nun doğuya yönelik pervasız hareketini durdurma ihtiyacı ve tüm Avrupa-Atlantik ülkelerinin güvenliğini sağlamanın başka yollarının aranması ile ilgili pozisyonumuzun temel meselelerinin açıklığa kavuşmasına zarar vermeden” ifadelerini kullandı.
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‘İngiltere’nin yaptırım yasası yürürlüğe girerse Rusya parlamentosunun elinde, benzer bir belgeyi kabul etmek için her türlü gerekçe olacak’

Bakan Lavrov, “Duyduğuma göre bir takım prosedürlerden geçen bu yasa sonunda yürürlüğe girecek ise parlamentomuzun elinde, kendilerine kariyer yapmaya, reyting toplamaya ve Rusfobik yolda popülerlik kazanmaya çalışanlara yönelik benzer bir yasayı çıkarmak için her türlü gerekçe olacak” vurgusunu yaptı.
Moskova’nın ‘Londra'nın Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerde provokatör rolüne ne kadar alıştığını ve bu rolü oynamayı ne kadar sevdiğini bildiğine dikkat çeken Lavrov, “Diğer Batılı ülkelerin daha sorumlu oyuncular olduklarını ve yaptırım savaşlarında yeni dalgalanmayı kışkırtma girişimini çözerek, onu desteklemeyeceklerini umuyorum” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı, "Fakat her halükarda hem Rus hükümetinin, hem de parlamentomuzun Batı'da yapılmaya çalışılanlar karşısında kayıtsız kalmayacaklarını vurgularım" diye ekledi.

‘Moskova’ya nasıl davranacağını dikte etme girişimleri terbiye eksikliğinin göstergesidir’

Lavrov, Batı'nın Rusya'nın Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlandığı iddiası ile körüklediği ‘histerisinin’ şaşırtıcı, Moskova'ya nasıl davranacağını dikte etme girişimlerinin ise terbiye eksikliğinin bir göstergesi olduğunu söyleyerek, "Devam eden ‘histeriye’ yönelik gözlemlerinize gelince, bizi eğlendiriyor diyemem, fakat şaşkınlık, derin bir şaşkınlık yaratıyor" diye konuştu.
Rus diplomat, “Kendi topraklarımızda ne yaparsak yapalım, Batı bize nasıl davranmamız gerektiğini söyleme hakkını kendinde görüyor. Bu temel bir terbiye eksikliğidir" değerlendirmesini yaptı.
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