https://tr.sputniknews.com/20220216/lavrov-bati-guvenlik-konularinda-ciddi-diyaloga-hazir-oldugunu-ifade-etti-rusya-bunu-yapmaya-hazir-1053911116.html

Lavrov: Batı güvenlik konularında ciddi diyaloğa hazır olduğunu ifade etti, Rusya bunu yapmaya hazır

Lavrov: Batı güvenlik konularında ciddi diyaloğa hazır olduğunu ifade etti, Rusya bunu yapmaya hazır

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı’nın Orta Menzilli Füzeler Anlaşması (INF), şeffaflık ve askeri temaslar konularında ciddi diyaloğa hazır olduğunu ifade... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T16:31+0300

2022-02-16T16:31+0300

2022-02-16T16:31+0300

ukrayna krizi

rusya

sergey lavrov

nato

orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf)

abd

ukrayna

diyalog

ingiltere

yaptırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051369944_0:0:3089:1739_1920x0_80_0_0_89a0ece2dd279a5f00f0db9ff7dc6a9e.jpg

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunarak, Batı’nın INF Anlaşması, şeffaflık ve askeri temasların yeniden başlatılması konularında ciddi diyaloğa hazır olduğunu ifade ettiğini ve Moskova’nın kilit endişelerinin görüşülmesine zarar vermeyecek şekilde böyle bir diyaloğa hazır olduğunu ifade etti.Lavrov, “Bu konular Batı'nın önerileri olmaktan çok, Batı'nın son 2-3 yıldır ısrarla reddettiği Rusya'nın önerileridir, fakat şimdi Avrupa'daki güvenlik sorununu sıcak gündeme getirdiğimiz için kabul etmek zorunda kaldı ve hatta onları kendi girişimleri olarak sundu” diye konuştu.Rus diplomat, “Şimdi Batı tüm bu konuları, ciddi bir diyalog yürütmeye hazır olduğunu ifade ederek bize verdiği cevaplarda öne çıkardı, biz bunu elbette olumlu bir adım olarak görüyoruz ve böyle bir diyaloğa hazır olacağız, fakat hiçbir şekilde NATO'nun doğuya yönelik pervasız hareketini durdurma ihtiyacı ve tüm Avrupa-Atlantik ülkelerinin güvenliğini sağlamanın başka yollarının aranması ile ilgili pozisyonumuzun temel meselelerinin açıklığa kavuşmasına zarar vermeden” ifadelerini kullandı.‘İngiltere’nin yaptırım yasası yürürlüğe girerse Rusya parlamentosunun elinde, benzer bir belgeyi kabul etmek için her türlü gerekçe olacak’Bakan Lavrov, “Duyduğuma göre bir takım prosedürlerden geçen bu yasa sonunda yürürlüğe girecek ise parlamentomuzun elinde, kendilerine kariyer yapmaya, reyting toplamaya ve Rusfobik yolda popülerlik kazanmaya çalışanlara yönelik benzer bir yasayı çıkarmak için her türlü gerekçe olacak” vurgusunu yaptı.Moskova’nın ‘Londra'nın Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerde provokatör rolüne ne kadar alıştığını ve bu rolü oynamayı ne kadar sevdiğini bildiğine dikkat çeken Lavrov, “Diğer Batılı ülkelerin daha sorumlu oyuncular olduklarını ve yaptırım savaşlarında yeni dalgalanmayı kışkırtma girişimini çözerek, onu desteklemeyeceklerini umuyorum” dedi.Rusya Dışişleri Bakanı, "Fakat her halükarda hem Rus hükümetinin, hem de parlamentomuzun Batı'da yapılmaya çalışılanlar karşısında kayıtsız kalmayacaklarını vurgularım" diye ekledi.‘Moskova’ya nasıl davranacağını dikte etme girişimleri terbiye eksikliğinin göstergesidir’Lavrov, Batı'nın Rusya'nın Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlandığı iddiası ile körüklediği ‘histerisinin’ şaşırtıcı, Moskova'ya nasıl davranacağını dikte etme girişimlerinin ise terbiye eksikliğinin bir göstergesi olduğunu söyleyerek, "Devam eden ‘histeriye’ yönelik gözlemlerinize gelince, bizi eğlendiriyor diyemem, fakat şaşkınlık, derin bir şaşkınlık yaratıyor" diye konuştu.Rus diplomat, “Kendi topraklarımızda ne yaparsak yapalım, Batı bize nasıl davranmamız gerektiğini söyleme hakkını kendinde görüyor. Bu temel bir terbiye eksikliğidir" değerlendirmesini yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220210/ingiltere-parlamentosu-rusyaya-yaptirimlari-sikilastirdi-1053723100.html

https://tr.sputniknews.com/20220216/nato-simdiye-dek-rusyanin-sahada-gerilimi-azalttigina-sahit-olmadik-1053896350.html

rusya

ukrayna

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, sergey lavrov, nato, orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf), abd, ukrayna, diyalog, ingiltere, yaptırım