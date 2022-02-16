https://tr.sputniknews.com/20220216/marketler-ureticiden-zamli-urun-geliyor-bazen-zararina-satis-yapiyoruz-1053913135.html

Marketler: Üreticiden zamlı ürün geliyor, bazen zararına satış yapıyoruz

Marketler: Üreticiden zamlı ürün geliyor, bazen zararına satış yapıyoruz

KDV indiriminin ardından kamuoyunda tüm dikkatler marketlere çevrilirken, sektör temsilcileri KDV indirimlerini fiyatlara yansıttıklarını ancak artan... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T17:03+0300

2022-02-16T17:03+0300

2022-02-16T17:06+0300

market

katma değer vergisi (kdv)

ekonomi

recep tayyip erdoğan

indirim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1053912972_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b1d1359785e2cd3133e66e5dc857df80.jpg

Haftasonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan temel gıdalara yönelik Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi sonrasında tüm dikkatler market raflarındaki fiyat etiketlerine çevrilirken, marketler üreticilerden ürünlerin zamlı geldiğini, bazı ürünlerde zararına satış yaptıklarını belirtti.Bloomberg HT'den Cemre Nur Karaca’nın haberine göre, sektör temsilcileri marketlerde KDV indiriminin hızlı bir şekilde etiketlere yansıtıldığını, esasen üreticiden ürünlerin zamlı gelmemesi gerektiğini ifade etti.‘Bizler indirim yapıyoruz, üreticiden zamlı geliyor’Onur Marketler Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi, KDV indirimi gelir gelmez raflardaki ürünlerde indirim yaptıklarını söyledi:Tüfekçi üreticiden gelen zamları tam olarak yansıtmadıklarına değinerek, “Mesela şimdi önümüzdeki haftalarda şeker fabrikalarını şekere zam yapacağı konuşuluyor. Şekerde biz yüzde 7 KDV indirimi yaptık ama ürün bize zamlı gelirse yine aradaki fark kapanmış olacak. Bazı gıda ürünlerinde zam gelse bile biz kısıtlı marjlarda zam yapıyoruz. Hatta bazen kendi maliyetinin altında zararına bile satış yaptığımız oluyor" açıklamalarında bulundu.‘Ürünlerin neredeyse yüzde 10’unu zararına satıyoruz’Altun Market Genel Müdürü Hakan Baran, marketlerin üzerindeki baskıdan dolayı bazı ürünleri zararına sattıklarını söyledi:Mopaş Genel Müdürü Reşat Narman ise şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220216/sabah-yazari-gungor-marketler-artik-milli-sorun-haline-gelmistir-1053887304.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

market, katma değer vergisi (kdv), recep tayyip erdoğan, indirim