https://tr.sputniknews.com/20220216/mersinde-otomobilin-su-kanalina-dusme-ani-kamerada-1053883575.html
Mersin'de otomobilin su kanalına düşme anı kamerada
Mersin'de otomobilin su kanalına düşme anı kamerada
Mersin'de dün araçla suya gömülen kadını kurtarmak için vatandaşlar zamanla yarışmıştı, kaza anının güvenlik kamerası ortaya çıktı. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T02:18+0300
2022-02-16T02:18+0300
2022-02-16T02:18+0300
türkiye
mersin
trafik kazası
otomobil
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Olay, dün Erdemli'nin Fevzi Çakmak Caddesi girişindeki yolda meydana geldi. Ara yoldan çıkıp Mersin-Antalya D 400 karayolundan ters şeridi kullanarak dönüş yaparak caddeye girmek isteyen Cennet K. (53) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su dolu kanala uçtu. Aracın kanala uçtuğunu gören çevredeki iş yeri sahipleri ve çalışanlar yardıma koştu. Hemen kanala giren vatandaşlar ters dönüp suda boğulmak üzere olan kadını zamanla yarışarak şuurunu kaybetmiş şekilde çıkarmayı başardı. Araç üzerine alınan kadına vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparken, sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
mersin, trafik kazası, otomobil
Mersin'de otomobilin su kanalına düşme anı kamerada
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Mersin'de dün araçla suya gömülen kadını kurtarmak için vatandaşlar zamanla yarışmıştı, kaza anının güvenlik kamerası ortaya çıktı.
Olay, dün Erdemli'nin Fevzi Çakmak Caddesi girişindeki yolda meydana geldi. Ara yoldan çıkıp Mersin-Antalya D 400 karayolundan ters şeridi kullanarak dönüş yaparak caddeye girmek isteyen Cennet K. (53) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su dolu kanala uçtu. Aracın kanala uçtuğunu gören çevredeki iş yeri sahipleri ve çalışanlar yardıma koştu. Hemen kanala giren vatandaşlar ters dönüp suda boğulmak üzere olan kadını zamanla yarışarak şuurunu kaybetmiş şekilde çıkarmayı başardı. Araç üzerine alınan kadına vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparken, sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı.