https://tr.sputniknews.com/20220216/mersinde-otomobilin-su-kanalina-dusme-ani-kamerada-1053883575.html

Mersin'de otomobilin su kanalına düşme anı kamerada

Mersin'de otomobilin su kanalına düşme anı kamerada

Mersin'de dün araçla suya gömülen kadını kurtarmak için vatandaşlar zamanla yarışmıştı, kaza anının güvenlik kamerası ortaya çıktı. 16.02.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

mersin

trafik kazası

otomobil

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Olay, dün Erdemli'nin Fevzi Çakmak Caddesi girişindeki yolda meydana geldi. Ara yoldan çıkıp Mersin-Antalya D 400 karayolundan ters şeridi kullanarak dönüş yaparak caddeye girmek isteyen Cennet K. (53) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su dolu kanala uçtu. Aracın kanala uçtuğunu gören çevredeki iş yeri sahipleri ve çalışanlar yardıma koştu. Hemen kanala giren vatandaşlar ters dönüp suda boğulmak üzere olan kadını zamanla yarışarak şuurunu kaybetmiş şekilde çıkarmayı başardı. Araç üzerine alınan kadına vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparken, sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı.

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mersin, trafik kazası, otomobil