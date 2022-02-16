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https://tr.sputniknews.com/20220216/mersinde-otomobilin-su-kanalina-dusme-ani-kamerada-1053883575.html
Mersin'de otomobilin su kanalına düşme anı kamerada
Mersin'de otomobilin su kanalına düşme anı kamerada
Mersin'de dün araçla suya gömülen kadını kurtarmak için vatandaşlar zamanla yarışmıştı, kaza anının güvenlik kamerası ortaya çıktı. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T02:18+0300
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türkiye
mersin
trafik kazası
otomobil
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Olay, dün Erdemli'nin Fevzi Çakmak Caddesi girişindeki yolda meydana geldi. Ara yoldan çıkıp Mersin-Antalya D 400 karayolundan ters şeridi kullanarak dönüş yaparak caddeye girmek isteyen Cennet K. (53) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su dolu kanala uçtu. Aracın kanala uçtuğunu gören çevredeki iş yeri sahipleri ve çalışanlar yardıma koştu. Hemen kanala giren vatandaşlar ters dönüp suda boğulmak üzere olan kadını zamanla yarışarak şuurunu kaybetmiş şekilde çıkarmayı başardı. Araç üzerine alınan kadına vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparken, sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı.
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mersin, trafik kazası, otomobil

Mersin'de otomobilin su kanalına düşme anı kamerada

02:18 16.02.2022
© İHA / HALİL İBRAHİM VARLI - HÜSEYİN YILDIZ-AW544020su kanalına düşen otomobil
su kanalına düşen otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© İHA / HALİL İBRAHİM VARLI - HÜSEYİN YILDIZ-AW544020
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Mersin'de dün araçla suya gömülen kadını kurtarmak için vatandaşlar zamanla yarışmıştı, kaza anının güvenlik kamerası ortaya çıktı.
Olay, dün Erdemli'nin Fevzi Çakmak Caddesi girişindeki yolda meydana geldi. Ara yoldan çıkıp Mersin-Antalya D 400 karayolundan ters şeridi kullanarak dönüş yaparak caddeye girmek isteyen Cennet K. (53) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su dolu kanala uçtu. Aracın kanala uçtuğunu gören çevredeki iş yeri sahipleri ve çalışanlar yardıma koştu. Hemen kanala giren vatandaşlar ters dönüp suda boğulmak üzere olan kadını zamanla yarışarak şuurunu kaybetmiş şekilde çıkarmayı başardı. Araç üzerine alınan kadına vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparken, sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı.
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