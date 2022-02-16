https://tr.sputniknews.com/20220216/meteorolojiden-15-kent-icin-kar-uyarisi-1053887752.html
Meteoroloji'den 15 kent için kar uyarısı
Meteoroloji'den 15 kent için kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, cuma ve cumartesi günü 15 ilde kar yağışı bekleniyor. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T08:28+0300
2022-02-16T08:28+0300
2022-02-16T08:28+0300
yaşam
meteoroloji
hava durumu
kar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053289978_0:90:1000:653_1920x0_80_0_0_e0b75b4eeb7752ab6039326f0b4abec4.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 16 Şubat-20 Şubat tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre; bazı illerde cuma ve cumartesi günü kar yağışı bekleniyor.Çarşamba ve perşembe günü iç kesimlerde sisli havanın hakim olması beklenirken kıyı kesimlerde de güneşli hava görülecek. Cuma ve cumartesi günü ise 15 ilde kar yağışı bekleniyor. Bu iller arasında Karabük, Kastamonu, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Karaman, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Hakkari var.Çığ tehlikesi, buzlanma ve don uyarısıAkdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Bu gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053289978_6:0:995:742_1920x0_80_0_0_4afe49de449c9278dc3dfefff1248416.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meteoroloji, hava durumu, kar
Meteoroloji'den 15 kent için kar uyarısı
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, cuma ve cumartesi günü 15 ilde kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 16 Şubat-20 Şubat tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre; bazı illerde cuma ve cumartesi günü kar yağışı bekleniyor.
Çarşamba ve perşembe günü iç kesimlerde sisli havanın hakim olması beklenirken kıyı kesimlerde de güneşli hava görülecek. Cuma ve cumartesi günü ise 15 ilde kar yağışı bekleniyor. Bu iller arasında Karabük, Kastamonu, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Karaman, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Hakkari var.
Çığ tehlikesi, buzlanma ve don uyarısı
Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Bu gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.