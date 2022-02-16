https://tr.sputniknews.com/20220216/meteorolojiden-15-kent-icin-kar-uyarisi-1053887752.html

Meteoroloji'den 15 kent için kar uyarısı

Meteoroloji'den 15 kent için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, cuma ve cumartesi günü 15 ilde kar yağışı bekleniyor. 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T08:28+0300

2022-02-16T08:28+0300

2022-02-16T08:28+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 16 Şubat-20 Şubat tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre; bazı illerde cuma ve cumartesi günü kar yağışı bekleniyor.Çarşamba ve perşembe günü iç kesimlerde sisli havanın hakim olması beklenirken kıyı kesimlerde de güneşli hava görülecek. Cuma ve cumartesi günü ise 15 ilde kar yağışı bekleniyor. Bu iller arasında Karabük, Kastamonu, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Karaman, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Hakkari var.Çığ tehlikesi, buzlanma ve don uyarısıAkdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Bu gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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meteoroloji, hava durumu, kar