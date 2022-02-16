https://tr.sputniknews.com/20220216/meteorolojiden-23-marta-ozel-fotograf-yarismasi-1053888597.html

Meteoroloji’den 23 Mart’a özel fotoğraf yarışması

Meteoroloji’den 23 Mart’a özel fotoğraf yarışması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla fotoğraf yarışması düzenliyor. 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T09:37+0300

2022-02-16T09:37+0300

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yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

fotoğraf

yarışma

yarışma programı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü için fotoğraf yarışması duyurusu yaptı.‘Erken Uyarı ve Erken Eylem Afet Riskinin Azaltılması için Hidrometeoroloji ve İklim Bilgileri’ teması üzerine düzenlenen fotoğraf yarışmasında konunun öneminin benimsetilmesi ve bilgi düzeyinin artırılması amaçlanıyor.Kazanan fotoğrafın Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün katılacağı sergi ve fuarlarda yer alacağı bildirilirken, ilk 3’e giren yarışmacılara para ödülü verilecek.Yarışma şartnamesine, genel müdürlüğün 'www.mgm.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek.Fotoğraflar 4 Mart 2022’ye kadar Meteoroloji Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderilecek.Değerlendirme, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak seçici kurul tarafından yapılacak.

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