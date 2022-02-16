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Meteoroloji’den 23 Mart’a özel fotoğraf yarışması
Meteoroloji’den 23 Mart’a özel fotoğraf yarışması
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla fotoğraf yarışması düzenliyor. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T09:37+0300
2022-02-16T09:37+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
fotoğraf
yarışma
yarışma programı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü için fotoğraf yarışması duyurusu yaptı.‘Erken Uyarı ve Erken Eylem Afet Riskinin Azaltılması için Hidrometeoroloji ve İklim Bilgileri’ teması üzerine düzenlenen fotoğraf yarışmasında konunun öneminin benimsetilmesi ve bilgi düzeyinin artırılması amaçlanıyor.Kazanan fotoğrafın Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün katılacağı sergi ve fuarlarda yer alacağı bildirilirken, ilk 3’e giren yarışmacılara para ödülü verilecek.Yarışma şartnamesine, genel müdürlüğün 'www.mgm.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek.Fotoğraflar 4 Mart 2022’ye kadar Meteoroloji Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderilecek.Değerlendirme, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak seçici kurul tarafından yapılacak.
https://tr.sputniknews.com/20220209/sony-dunya-fotograf-odullerinin-bolgesel-yarismasini-turkiyede-yapilan-bir-fotograf-kazandi-1053664155.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, fotoğraf, yarışma, yarışma programı

Meteoroloji’den 23 Mart’a özel fotoğraf yarışması

09:37 16.02.2022
© Fotoğraf : Meteoroloji Genel MüdürlüğüMeteoroloji’den 23 Mart’a özel fotoğraf yarışması
Meteoroloji’den 23 Mart’a özel fotoğraf yarışması - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© Fotoğraf : Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla fotoğraf yarışması düzenliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü için fotoğraf yarışması duyurusu yaptı.
‘Erken Uyarı ve Erken Eylem Afet Riskinin Azaltılması için Hidrometeoroloji ve İklim Bilgileri’ teması üzerine düzenlenen fotoğraf yarışmasında konunun öneminin benimsetilmesi ve bilgi düzeyinin artırılması amaçlanıyor.
Kazanan fotoğrafın Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün katılacağı sergi ve fuarlarda yer alacağı bildirilirken, ilk 3’e giren yarışmacılara para ödülü verilecek.
Yarışma şartnamesine, genel müdürlüğün 'www.mgm.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek.
Fotoğraflar 4 Mart 2022’ye kadar Meteoroloji Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderilecek.
Değerlendirme, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak seçici kurul tarafından yapılacak.
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