https://tr.sputniknews.com/20220216/murat-sancak-besiktas-macinda-protokoldeki-televizyonu-parcaladi-1053902493.html
Murat Sancak, Beşiktaş maçında protokoldeki televizyonu parçaladı
Murat Sancak, Beşiktaş maçında protokoldeki televizyonu parçaladı
Adana Demirspor'un Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maç esnasında, Murat Sancak'ın protokol tribününde televizyon parçaladığı görüntüler ortaya çıktı. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T13:58+0300
2022-02-16T13:58+0300
2022-02-16T14:19+0300
spor
murat sancak
adana demirspor
maç
beşiktaş
sinir
hakem
şiddet
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın, Adana Demirspor'un Beşiktaş ile oynadığı maç esnasında çekilen görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerde, müsabakayı izlerken sinirlenen Sancak'ın protokolde bulunan televizyonu yerinden sökerek havaya kaldırdığı görülüyor.Televizyonu yerine koyan Sancak daha sonrasında ise protokoldeki yerinden ayrılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220215/murat-sancak-pfdkya-sevk-edildi-1053879808.html
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murat sancak, adana demirspor, maç, beşiktaş, sinir, hakem, şiddet
Murat Sancak, Beşiktaş maçında protokoldeki televizyonu parçaladı
13:58 16.02.2022 (güncellendi: 14:19 16.02.2022) Abone ol
Adana Demirspor'un Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maç esnasında, Murat Sancak'ın protokol tribününde televizyon parçaladığı görüntüler ortaya çıktı.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın, Adana Demirspor'un Beşiktaş ile oynadığı maç esnasında çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, müsabakayı izlerken sinirlenen Sancak'ın protokolde bulunan televizyonu yerinden sökerek havaya kaldırdığı görülüyor.
Televizyonu yerine koyan Sancak daha sonrasında ise protokoldeki yerinden ayrılıyor.