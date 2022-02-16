https://tr.sputniknews.com/20220216/murat-sancak-besiktas-macinda-protokoldeki-televizyonu-parcaladi-1053902493.html

Murat Sancak, Beşiktaş maçında protokoldeki televizyonu parçaladı

Murat Sancak, Beşiktaş maçında protokoldeki televizyonu parçaladı

Adana Demirspor'un Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maç esnasında, Murat Sancak'ın protokol tribününde televizyon parçaladığı görüntüler ortaya çıktı. 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T13:58+0300

2022-02-16T13:58+0300

2022-02-16T14:19+0300

spor

murat sancak

adana demirspor

maç

beşiktaş

sinir

hakem

şiddet

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın, Adana Demirspor'un Beşiktaş ile oynadığı maç esnasında çekilen görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerde, müsabakayı izlerken sinirlenen Sancak'ın protokolde bulunan televizyonu yerinden sökerek havaya kaldırdığı görülüyor.Televizyonu yerine koyan Sancak daha sonrasında ise protokoldeki yerinden ayrılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220215/murat-sancak-pfdkya-sevk-edildi-1053879808.html

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murat sancak, adana demirspor, maç, beşiktaş, sinir, hakem, şiddet