https://tr.sputniknews.com/20220216/nato-akdenizdeki-tatbikat-sirasinda-rus-gemilerine-yonelik-kesif-girisiminde-bulundu---1053890374.html
‘NATO, Akdeniz’deki tatbikat sırasında Rus gemilerine yönelik keşif girişiminde bulundu’
‘NATO, Akdeniz’deki tatbikat sırasında Rus gemilerine yönelik keşif girişiminde bulundu’
Sputnik’e konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, NATO’ya ait fırkateynlerle, Akdeniz’deki tatbikatlar sırasında Rus gemilerine yönelik keşif yapılmaya... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T10:30+0300
2022-02-16T10:30+0300
2022-02-16T10:30+0300
savunma
rusya
nato
fırkateyn
akdeniz
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Sputnik'e konuşan kaynak, “NATO’ya ait fırkateynler, salı günü Rus Deniz Kuvvetleri’nin Akdeniz’in doğusunda gerçekleştirdiği planlı tatbikatların bir bölümü esnasında Rus gemilerine yönelik radyo elektronik ve radyo teknik keşif faaliyetleri yürütmeye çalıştı” ifadelerini kullandı. Kaynağa göre Rus füze taşıyıcı kruvazör gemileri, İttifak’ın gemilerinden gelen radar yayılımlarını tespit etti, gemilerin hareket parametrelerini belirledi ve onlara eşlik etti. Rus Deniz Kuvvetleri’nin Akdeniz’deki tatbikatında Pasifik, Kuzey ve Karadeniz filolarından 15 gemi yer alıyor. Bu gemiler arasında Varyag, Mareşal Ustinov füze kruvazörlerinin yanı sıra, Admiral Kasatonov ve Admiral Grigoroviç fırkateynleri yer alıyor. Tatbikattaki amaçlardan biri Rus gemi ve uçaklarının sahte düşmana ait bir donanma grubunun imhasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek.
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‘NATO, Akdeniz’deki tatbikat sırasında Rus gemilerine yönelik keşif girişiminde bulundu’
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Sputnik’e konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, NATO’ya ait fırkateynlerle, Akdeniz’deki tatbikatlar sırasında Rus gemilerine yönelik keşif yapılmaya çalışıldığını söyledi.
Sputnik'e konuşan kaynak, “NATO’ya ait fırkateynler, salı günü Rus Deniz Kuvvetleri’nin Akdeniz’in doğusunda gerçekleştirdiği planlı tatbikatların bir bölümü esnasında Rus gemilerine yönelik radyo elektronik ve radyo teknik keşif faaliyetleri yürütmeye çalıştı” ifadelerini kullandı.
Kaynağa göre Rus füze taşıyıcı kruvazör gemileri, İttifak’ın gemilerinden gelen radar yayılımlarını tespit etti, gemilerin hareket parametrelerini belirledi ve onlara eşlik etti.
Rus Deniz Kuvvetleri’nin Akdeniz’deki tatbikatında Pasifik, Kuzey ve Karadeniz filolarından 15 gemi yer alıyor. Bu gemiler arasında Varyag, Mareşal Ustinov füze kruvazörlerinin yanı sıra, Admiral Kasatonov ve Admiral Grigoroviç fırkateynleri yer alıyor. Tatbikattaki amaçlardan biri Rus gemi ve uçaklarının sahte düşmana ait bir donanma grubunun imhasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek.