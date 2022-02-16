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NATO fırkateynleri, Doğu Akdeniz'deki Rus gemilerinin keşif elektroniğine sızmaya çalıştı
NATO fırkateynleri, Doğu Akdeniz'deki Rus gemilerinin keşif elektroniğine sızmaya çalıştı
 Rus Donanması'nın Doğu Akdeniz'de yaptığı tatbikat sırasında NATO fırkateynleri, Rus gemilerinin keşif elektroniğine sızmaya çalıştı. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
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NATO fırkateynleri, Doğu Akdeniz'deki Rus gemilerinin keşif elektroniğine sızmaya çalıştı

04:09 16.02.2022
© Sputnik / Александр Батанов / Fotoğraf bankasına gir Eysk ve Kasimov
 Eysk ve Kasimov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© Sputnik / Александр Батанов
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 Rus Donanması'nın Doğu Akdeniz'de yaptığı tatbikat sırasında NATO fırkateynleri, Rus gemilerinin keşif elektroniğine sızmaya çalıştı.
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