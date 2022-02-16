https://tr.sputniknews.com/20220216/nato-firkateynleri-dogu-akdenizdeki-rus-gemilerinin-kesif-elektronigine-sizmaya-calisti-1053885284.html
NATO fırkateynleri, Doğu Akdeniz'deki Rus gemilerinin keşif elektroniğine sızmaya çalıştı
NATO fırkateynleri, Doğu Akdeniz'deki Rus gemilerinin keşif elektroniğine sızmaya çalıştı
Rus Donanması'nın Doğu Akdeniz'de yaptığı tatbikat sırasında NATO fırkateynleri, Rus gemilerinin keşif elektroniğine sızmaya çalıştı. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T04:09+0300
2022-02-16T04:09+0300
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rusya
NATO fırkateynleri, Doğu Akdeniz'deki Rus gemilerinin keşif elektroniğine sızmaya çalıştı
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Rus Donanması'nın Doğu Akdeniz'de yaptığı tatbikat sırasında NATO fırkateynleri, Rus gemilerinin keşif elektroniğine sızmaya çalıştı.