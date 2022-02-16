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https://tr.sputniknews.com/20220216/nato-genel-sekreterinden-rusyaya-silahlari-dogrudan-muzakerelerde-tartisma-daveti-1053917019.html
NATO Genel Sekreterinden Rusya'ya silahları doğrudan müzakerelerde tartışma daveti
NATO Genel Sekreterinden Rusya'ya silahları doğrudan müzakerelerde tartışma daveti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya ile füze ve saldırı silahlarını tartışmanın en iyi yolunun doğrudan müzakerelerden geçtiğini belirtti. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T21:06+0300
2022-02-16T21:20+0300
dünya
nato
jens stoltenberg
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel’de yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ilk gününün sonunda düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, Rusya ile füze ve saldırı silahlarını tartışmanın en iyi yolunun doğrudan müzakerelerden geçtiğini söyledi.Stoltenberg, “NATO, Rusya'yı tehdit etmeyen bir savunma ittifakıdır. Rusya'nın güvenlik endişelerini tartışmak için müzakere masasına oturmaya, silah kontrolü konusunu ele almaya hazır olduğumuzu yıllardır ve aylardır söylüyoruz. Füzeler ve saldırı silahları konusunda endişeleri varsa, bunu çözmenin en iyi yolu füze sayısının nasıl azaltılabileceğini tartışmak için müzakere masasına oturmak. Bunu daha önce de yaptık, Rusya ile anlaşmaya varmak mümkün, hem de sadece silah kontrolü alanında değil” diye konuştu.‘NATO savunma bakanları, Ukrayna ile ilgili gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik çabaları memnuniyetle karşıladı’NATO savunma bakanlarının Ukrayna ile ilgili gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik çabaları ele aldıklarına dikkat çeken Stoltenberg, “Toplantıda NATO Savunma Bakanları, Rusya'nın Ukrayna sınırlarının yakınında ve topraklarında artırılan askeri varlığını değerlendirdi. NATO ülkeleri tüm diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyor, bununla birlikte Moskova'dan da diplomatik çabalara devam etme arzusunda olduğuna dair sinyaller görüyoruz” ifadelerini kullandı.NATO’dan Doğu Avrupa'da yeni muharebe gruplarının konuşlandırılmasını değerlendirme kararıNATO savunma bakanlarının Doğu Avrupa'da yeni muharebe gruplarının konuşlandırılması konusunu değerlendireceklerine dikkat çeken Stoltenberg, şimdilik bu konuda hiçbir kesin kararın alınmadığını da not etti.NATO Gemel Sekreteri, “Bugünden itibaren bakanlar, orta, doğu ve güneydoğu Avrupa'da NATO’ya ait yeni muharebe gruplarının konuşlandırılması da dahil olmak üzere, caydırıcılık ve savunmayı daha da güçlendirmek için seçenekler geliştirme kararı aldı. Fransa'nın Romanya'da böyle bir muharebe grubuna liderlik etmeye hazır olmasını memnuniyetle karşılıyorum” diye konuştu.Bu tür grupların Karadeniz bölgesinde de konuşlandırılabileceğini söyleyen Stoltenberg, İttifak komutanlarının birkaç hafta içinde bununla ilgili detayları hazırlayacağı bilgisini verdi.“Önümüzdeki günlerde ve haftalarda neler olacağı konusunda herhangi bir netlik yok. Fakat (Ruslar) güç kullanacak olursa bedeli yüksek olur, yaptırımlar uygulanır. Ukrayna ordusuna destek verdik ve o 2014’e göre daha iyi eğitilmiş, daha iyi silahlanmış durumda ve daha iyi yönetiliyor” diyen Stoltenberg, NATO’nun ‘Rusya güç kullanmasa da’ bölgedeki varlığını güçlendirmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220211/stoltenberg-karadenize-yeni-muharebe-gruplari-konuslandirabiliriz-1053755939.html
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nato, jens stoltenberg, rusya, ukrayna

NATO Genel Sekreterinden Rusya'ya silahları doğrudan müzakerelerde tartışma daveti

21:06 16.02.2022 (güncellendi: 21:20 16.02.2022)
© REUTERS / Johanna GeronNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© REUTERS / Johanna Geron
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya ile füze ve saldırı silahlarını tartışmanın en iyi yolunun doğrudan müzakerelerden geçtiğini belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel’de yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ilk gününün sonunda düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Stoltenberg, Rusya ile füze ve saldırı silahlarını tartışmanın en iyi yolunun doğrudan müzakerelerden geçtiğini söyledi.
Stoltenberg, “NATO, Rusya'yı tehdit etmeyen bir savunma ittifakıdır. Rusya'nın güvenlik endişelerini tartışmak için müzakere masasına oturmaya, silah kontrolü konusunu ele almaya hazır olduğumuzu yıllardır ve aylardır söylüyoruz. Füzeler ve saldırı silahları konusunda endişeleri varsa, bunu çözmenin en iyi yolu füze sayısının nasıl azaltılabileceğini tartışmak için müzakere masasına oturmak. Bunu daha önce de yaptık, Rusya ile anlaşmaya varmak mümkün, hem de sadece silah kontrolü alanında değil” diye konuştu.

‘NATO savunma bakanları, Ukrayna ile ilgili gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik çabaları memnuniyetle karşıladı’

NATO savunma bakanlarının Ukrayna ile ilgili gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik çabaları ele aldıklarına dikkat çeken Stoltenberg, “Toplantıda NATO Savunma Bakanları, Rusya'nın Ukrayna sınırlarının yakınında ve topraklarında artırılan askeri varlığını değerlendirdi. NATO ülkeleri tüm diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyor, bununla birlikte Moskova'dan da diplomatik çabalara devam etme arzusunda olduğuna dair sinyaller görüyoruz” ifadelerini kullandı.

NATO’dan Doğu Avrupa'da yeni muharebe gruplarının konuşlandırılmasını değerlendirme kararı

NATO savunma bakanlarının Doğu Avrupa'da yeni muharebe gruplarının konuşlandırılması konusunu değerlendireceklerine dikkat çeken Stoltenberg, şimdilik bu konuda hiçbir kesin kararın alınmadığını da not etti.
NATO Gemel Sekreteri, “Bugünden itibaren bakanlar, orta, doğu ve güneydoğu Avrupa'da NATO’ya ait yeni muharebe gruplarının konuşlandırılması da dahil olmak üzere, caydırıcılık ve savunmayı daha da güçlendirmek için seçenekler geliştirme kararı aldı. Fransa'nın Romanya'da böyle bir muharebe grubuna liderlik etmeye hazır olmasını memnuniyetle karşılıyorum” diye konuştu.
Bu tür grupların Karadeniz bölgesinde de konuşlandırılabileceğini söyleyen Stoltenberg, İttifak komutanlarının birkaç hafta içinde bununla ilgili detayları hazırlayacağı bilgisini verdi.
“Önümüzdeki günlerde ve haftalarda neler olacağı konusunda herhangi bir netlik yok. Fakat (Ruslar) güç kullanacak olursa bedeli yüksek olur, yaptırımlar uygulanır. Ukrayna ordusuna destek verdik ve o 2014’e göre daha iyi eğitilmiş, daha iyi silahlanmış durumda ve daha iyi yönetiliyor” diyen Stoltenberg, NATO’nun ‘Rusya güç kullanmasa da’ bölgedeki varlığını güçlendirmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
Ukrayna krizi
Stoltenberg: Karadeniz'e yeni muharebe grupları konuşlandırabiliriz
11 Şubat, 18:06
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