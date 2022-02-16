https://tr.sputniknews.com/20220216/nato-simdiye-dek-rusyanin-sahada-gerilimi-azalttigina-sahit-olmadik-1053896350.html
NATO: Şimdiye dek Rusya'nın sahada gerilimi azalttığına şahit olmadık
NATO: Şimdiye dek Rusya'nın sahada gerilimi azalttığına şahit olmadık
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna krizine ilişkin şimdiye dek Rusya'nın sahada gerilimi azaltacak hamlelerde bulunmadığını söyledi. Stoltenberg... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T12:12+0300
2022-02-16T12:12+0300
2022-02-16T12:37+0300
jens stoltenberg
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de düzenlenecek olan NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde yaptığı basın toplantısında Ukrayna'nın doğusunda yükselen gerilime ve ittifakın doğuya doğru genişleme gündemine ilişkin açıklamada bulundu.Stoltenberg, "Şimdiye dek Rusya'nın sahada gerilimi azalttığını gözlemlemedik" ifadelerini kullandı.'Müzakereye hazırız' mesajını iletmeyi sürdüreceklerine işaret eden Stoltenberg, Rusya'nın diplomasiye başvurmasını umduklarını belirtti.Genel Sekreter, "Moskova'dan diplomasiyle ilgili gelen olumlu mesajlar, temkinli bir iyimserliğe zemin oluşturuyor" diye konuştu.Rusya'nın (Ukrayna sınırından) 'çekilip çekilmeyeceğini gözlemlemeyi sürdüreceklerini' ifade eden Stoltenberg, "Rusya, Ukrayna'yı ikazda bulunmaksızın tamamen işgal edebilme kabiliyetini elinde tutuyor" yorumunu yaptı.Rusya-Ukrayna sınırında devam eden askeri hareketliliğe dair Genel Sekreter, "Rusya, birliklerini daima ileri-geri hareket ettirdi; bu çekilme olacağını teyit etmez" değerlendirmesinde bulundu.Stoltenberg, 'Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin sayısının artmaya devam ettiğini' savundu.Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Batı, bunu gerekçe göstererek son dönemde Kiev'e çok ciddi miktarda mali ve askeri yardım sağladığı gibi bölgedeki ülkelere de büyük miktarda askeri sevkiyat gerçekleştiriyor.Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defalarca kez reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220216/nato-akdenizdeki-tatbikat-sirasinda-rus-gemilerine-yonelik-kesif-girisiminde-bulundu---1053890374.html
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NATO: Şimdiye dek Rusya'nın sahada gerilimi azalttığına şahit olmadık
12:12 16.02.2022 (güncellendi: 12:37 16.02.2022) Abone ol
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna krizine ilişkin şimdiye dek Rusya'nın sahada gerilimi azaltacak hamlelerde bulunmadığını söyledi. Stoltenberg, Moskova'nın diplomasiye kapı açan olumlu mesajlarının 'temkinli bir iyimserliğe' zemin oluşturduğunu belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de düzenlenecek olan NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde yaptığı basın toplantısında Ukrayna'nın doğusunda yükselen gerilime ve ittifakın doğuya doğru genişleme gündemine ilişkin açıklamada bulundu.
Stoltenberg, "Şimdiye dek Rusya'nın sahada gerilimi azalttığını gözlemlemedik" ifadelerini kullandı.
'Müzakereye hazırız' mesajını iletmeyi sürdüreceklerine işaret eden Stoltenberg, Rusya'nın diplomasiye başvurmasını umduklarını belirtti.
Genel Sekreter, "Moskova'dan diplomasiyle ilgili gelen olumlu mesajlar, temkinli bir iyimserliğe zemin oluşturuyor" diye konuştu.
Rusya'nın (Ukrayna sınırından) 'çekilip çekilmeyeceğini gözlemlemeyi sürdüreceklerini' ifade eden Stoltenberg, "Rusya, Ukrayna'yı ikazda bulunmaksızın tamamen işgal edebilme kabiliyetini elinde tutuyor" yorumunu yaptı.
Rusya-Ukrayna sınırında devam eden askeri hareketliliğe dair Genel Sekreter, "Rusya, birliklerini daima ileri-geri hareket ettirdi; bu çekilme olacağını teyit etmez" değerlendirmesinde bulundu.
Stoltenberg, 'Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin sayısının artmaya devam ettiğini' savundu.
Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Batı, bunu gerekçe göstererek son dönemde Kiev'e çok ciddi miktarda mali ve askeri yardım sağladığı gibi bölgedeki ülkelere de büyük miktarda askeri sevkiyat gerçekleştiriyor.
Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defalarca kez reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor.