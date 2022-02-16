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Netflix, oyun serisi 'BioShock'ı filme uyarlıyor
Netflix, oyun serisi 'BioShock'ı filme uyarlıyor
Netflix, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada popüler BioShock oyununun filmi için çalışmalara başladıklarını duyurdu. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T14:20+0300
2022-02-16T14:31+0300
netflix
yaşam
oyun
film
uyarlama
bioshock
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Netflix, detayları salı günü açıklanan projeye göre, popüler video oyun serisini film olarak uyarlamak için 2K ve Take-Two Interactive ile iş birliği yapıyor. Beyazperde’nin aktardığına göre, henüz bir yönetmen veya oyuncu eklenmemiş olan filmin yapımcılığını Vertigo Entertainment ve Take-Two üstlenecek. Ters giden birden fazla distopik ve vizyoner manzarada geçen ‘BioShock’ serisi, bilimkurgu ve korkuyu harmanlayarak oyun hikayelerinin nasıl anlatılabileceğini yeniden şekillendiren, benzersiz varoluşsal ve toplumsal sorular ortaya koyuyor.İlk BioShock, 2007'de piyasaya sürüldü ve geniş çapta eleştirel beğeni topladı. Oyuncular, 1960'larda Atlantik Okyanusu üzerinde bir uçak kazasından sağ kurtulan tek kişi Jack olarak oynadılar ve eksantrik bir iş adamı Andrew Ryan tarafından yaratılan Rapture adlı bir sualtı distopyasını keşfettiler. Rapture daha iyi günler görmüştü ve Jack kaçmak için süper güçlü, uyuşturucu bağımlısı Splicer'lar ve devasa, dalgıç giysili Big Daddies gibi çeşitli düşmanlarla savaşmak zorunda. Bununla birlikte, Jack'in kendi zihinsel durumu ve uçak kazasının izleri, göründüğünden çok daha uzakta.BioShock’un başarısının ardından, 2010'da piyasaya sürülen ve oyuncuları bir Big Daddy'nin dev botlarına sokan doğrudan bir devam oyunu olan ‘BioShock Infinite’, 2013'te piyasaya sürüldü ve 1912'de Columbia şehrinde gerçekleşti.Take-Two Interactive'in başkanı ve CEO'su Strauss Zelnick yaptığı açıklamada, "Netflix, günümüz eğlence dünyasının en iyi ve en ileri görüşlü hikaye anlatıcıları arasında yer alıyor. Dünya çapında milyonlarca hayran tarafından sevilen 'BioShock' serisine yönelik vizyonumuzu ve bağlılığımızı paylaşmalarından dolayı heyecanlıyız" dedi.Bu proje, BioShock’un ilk uyarlaması değil. Yönetmen Gore Verbinski, Universal'ın bir canlı aksiyon filmine başladı ama 2009'da yüksek bütçesinden sonra rafa kaldırıldı. BioShock serisi, orijinal yayınlarının yanı sıra birden çok yeniden yayın, yeniden düzenlenmiş baskı ve toplu koleksiyonlar arasında dünya çapında 39 milyondan fazla kopya sattı ve tüm dünyada en ünlü ve sevilen serilerden biri olarak kabul edildi.
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netflix, oyun, film, uyarlama, bioshock

Netflix, oyun serisi 'BioShock'ı filme uyarlıyor

14:20 16.02.2022 (güncellendi: 14:31 16.02.2022)
© Twitter/NetflixBioShock
BioShock - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© Twitter/Netflix
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Netflix, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada popüler BioShock oyununun filmi için çalışmalara başladıklarını duyurdu.
Netflix, detayları salı günü açıklanan projeye göre, popüler video oyun serisini film olarak uyarlamak için 2K ve Take-Two Interactive ile iş birliği yapıyor. Beyazperde’nin aktardığına göre, henüz bir yönetmen veya oyuncu eklenmemiş olan filmin yapımcılığını Vertigo Entertainment ve Take-Two üstlenecek.
Ters giden birden fazla distopik ve vizyoner manzarada geçen ‘BioShock’ serisi, bilimkurgu ve korkuyu harmanlayarak oyun hikayelerinin nasıl anlatılabileceğini yeniden şekillendiren, benzersiz varoluşsal ve toplumsal sorular ortaya koyuyor.
İlk BioShock, 2007'de piyasaya sürüldü ve geniş çapta eleştirel beğeni topladı. Oyuncular, 1960'larda Atlantik Okyanusu üzerinde bir uçak kazasından sağ kurtulan tek kişi Jack olarak oynadılar ve eksantrik bir iş adamı Andrew Ryan tarafından yaratılan Rapture adlı bir sualtı distopyasını keşfettiler. Rapture daha iyi günler görmüştü ve Jack kaçmak için süper güçlü, uyuşturucu bağımlısı Splicer'lar ve devasa, dalgıç giysili Big Daddies gibi çeşitli düşmanlarla savaşmak zorunda. Bununla birlikte, Jack'in kendi zihinsel durumu ve uçak kazasının izleri, göründüğünden çok daha uzakta.
BioShock’un başarısının ardından, 2010'da piyasaya sürülen ve oyuncuları bir Big Daddy'nin dev botlarına sokan doğrudan bir devam oyunu olan ‘BioShock Infinite’, 2013'te piyasaya sürüldü ve 1912'de Columbia şehrinde gerçekleşti.
Take-Two Interactive'in başkanı ve CEO'su Strauss Zelnick yaptığı açıklamada, "Netflix, günümüz eğlence dünyasının en iyi ve en ileri görüşlü hikaye anlatıcıları arasında yer alıyor. Dünya çapında milyonlarca hayran tarafından sevilen 'BioShock' serisine yönelik vizyonumuzu ve bağlılığımızı paylaşmalarından dolayı heyecanlıyız" dedi.
Bu proje, BioShock’un ilk uyarlaması değil. Yönetmen Gore Verbinski, Universal'ın bir canlı aksiyon filmine başladı ama 2009'da yüksek bütçesinden sonra rafa kaldırıldı. BioShock serisi, orijinal yayınlarının yanı sıra birden çok yeniden yayın, yeniden düzenlenmiş baskı ve toplu koleksiyonlar arasında dünya çapında 39 milyondan fazla kopya sattı ve tüm dünyada en ünlü ve sevilen serilerden biri olarak kabul edildi.
Netflix - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
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