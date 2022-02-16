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Öğrencileri taciz eden okul müdürünün soruşturma raporu ortaya çıktı
Öğrencileri taciz eden okul müdürünün soruşturma raporu ortaya çıktı
Eskişehir'de 10 kız öğrenciye tacizde bulunduğu belirlenen okul müdürü tutuklandı. Müfettiş raporunda müdürün tacizde bulunduğu öğrencilere 'kara gözlüm'... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T20:49+0300
2022-02-16T20:52+0300
türkiye
eskişehir
öğrenci
taciz
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Eskişehir'de okul müdürünün tutuklanmasıyla sonuçlanan öğrencilere taciz olayının müfettiş raporları ortaya çıktı.Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Alpu ilçesindeki bir ortaokulda sosyal bilgiler öğretmeni Mustafa Kartaler'in 10 kız öğrenciye sözlü ve elle tacizde bulunduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı.Müfettiş raporunda; Kartaler'in kız öğrencilerin omuzlarına, boyunlarına ve sırtlarına dokunarak fiziki temas sağladığı, özel bölgelerine rahatsız edici şekilde baktığı, 'kara gözlüm', 'aşkım' diye hitap ettiği bilgileri yer aldı. Ayrıca müdürün bazı öğrencileri aracıyla evlerine bırakma, bazılarına da 'odamda dinlenebilirsin', 'öğle dinlenme tatilinde birlikte yemeğe gidebiliriz' tekliflerinde bulunduğu belirlendi.Bu iddialar sonrası tacizci müdüre, 1/30 oranında aylıktan kesme ve kınama cezası talep edildiği öğrenildi. İddialara ilişkin suç duyurusu raporunun da düzenlendiği belirtilen idari müfettiş raporunda, il dışında görevlendirilmesinin uygun olacağı belirtilen Kartaler'in ise aynı yönde dilekçe verdiği belirtildi.Öte yandan Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu’nun, Mustafa Kartaler hakkında daha önceden Eskişehir Valiliği’ne ‘uyarı’ yazısı gönderdiği ortaya çıktı. Karaalioğlu, Kartaler'in daha önceden aldığı disiplin cezalarına dikkat çekerek, "Şahıs uygunsuz davranışları nedeniyle almış olduğu disiplin cezalarına rağmen halen okul müdürü olarak görev yapmaya devam etmekte ve öğrencilere tehlike arz etmektedir" dedi.Sicili kabarıkCinsel taciz iddiasıyla tutuklanan okul müdürü Kartaler'in 2020'de görev yaptığı Beylikova ilçesinde 'devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunmak' suçundan 2 kez kınama, uyarı ve aylıktan kesme disiplin cezaları aldığı ortaya çıktı.Kartaler'in, 2011'de ise İnönü ilçesinde 'verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında kayıtsızlık göstermek' suçundan uyarı cezası aldığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan idari ve adli soruşturma sürüyor.
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eskişehir, öğrenci, taciz

Öğrencileri taciz eden okul müdürünün soruşturma raporu ortaya çıktı

20:49 16.02.2022 (güncellendi: 20:52 16.02.2022)
© İHAEskişehir'in Alpu ilçesinde 10 kız öğrenciye yönelik cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan okul müdürü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eskişehir'in Alpu ilçesinde 10 kız öğrenciye yönelik cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan okul müdürü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© İHA
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Eskişehir'de 10 kız öğrenciye tacizde bulunduğu belirlenen okul müdürü tutuklandı. Müfettiş raporunda müdürün tacizde bulunduğu öğrencilere 'kara gözlüm', 'aşkım' diye hitap ettiği bilgisi yer aldı. Ayrıca kaymakamın, valiliğe zanlı hakkında "Göreve devam etmesi öğrencileri için tehlikelidir" diye uyarı yazısı gönderdiği ortaya çıktı.
Eskişehir'de okul müdürünün tutuklanmasıyla sonuçlanan öğrencilere taciz olayının müfettiş raporları ortaya çıktı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Alpu ilçesindeki bir ortaokulda sosyal bilgiler öğretmeni Mustafa Kartaler'in 10 kız öğrenciye sözlü ve elle tacizde bulunduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
Müfettiş raporunda; Kartaler'in kız öğrencilerin omuzlarına, boyunlarına ve sırtlarına dokunarak fiziki temas sağladığı, özel bölgelerine rahatsız edici şekilde baktığı, 'kara gözlüm', 'aşkım' diye hitap ettiği bilgileri yer aldı. Ayrıca müdürün bazı öğrencileri aracıyla evlerine bırakma, bazılarına da 'odamda dinlenebilirsin', 'öğle dinlenme tatilinde birlikte yemeğe gidebiliriz' tekliflerinde bulunduğu belirlendi.
Bu iddialar sonrası tacizci müdüre, 1/30 oranında aylıktan kesme ve kınama cezası talep edildiği öğrenildi. İddialara ilişkin suç duyurusu raporunun da düzenlendiği belirtilen idari müfettiş raporunda, il dışında görevlendirilmesinin uygun olacağı belirtilen Kartaler'in ise aynı yönde dilekçe verdiği belirtildi.
Öte yandan Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu’nun, Mustafa Kartaler hakkında daha önceden Eskişehir Valiliği’ne ‘uyarı’ yazısı gönderdiği ortaya çıktı. Karaalioğlu, Kartaler'in daha önceden aldığı disiplin cezalarına dikkat çekerek, "Şahıs uygunsuz davranışları nedeniyle almış olduğu disiplin cezalarına rağmen halen okul müdürü olarak görev yapmaya devam etmekte ve öğrencilere tehlike arz etmektedir" dedi.

Sicili kabarık

Cinsel taciz iddiasıyla tutuklanan okul müdürü Kartaler'in 2020'de görev yaptığı Beylikova ilçesinde 'devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunmak' suçundan 2 kez kınama, uyarı ve aylıktan kesme disiplin cezaları aldığı ortaya çıktı.
Kartaler'in, 2011'de ise İnönü ilçesinde 'verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında kayıtsızlık göstermek' suçundan uyarı cezası aldığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan idari ve adli soruşturma sürüyor.
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