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https://tr.sputniknews.com/20220216/opec-baskani-petrol-tedarigi-yeterli-degil-1053907235.html
OPEC Başkanı: Petrol tedariki yeterli değil
OPEC Başkanı: Petrol tedariki yeterli değil
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Başkanı, petrol tedarikinin artık yeterli olmadığını söyledi. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T15:20+0300
2022-02-16T15:49+0300
dünya
opec
petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
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OPEC Başkanı, açıklamasında şunları söyledi:
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opec, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)

OPEC Başkanı: Petrol tedariki yeterli değil

15:20 16.02.2022 (güncellendi: 15:49 16.02.2022)
© AAOPEC kararının ardından Brent petrol 80 dolar seviyesinde
OPEC kararının ardından Brent petrol 80 dolar seviyesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© AA
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Başkanı, petrol tedarikinin artık yeterli olmadığını söyledi.
OPEC Başkanı, açıklamasında şunları söyledi:
Enerji piyasası yalnızca data'lardan ibaret değil, aynı zamanda algılar ve hislerle alakalı.
Yüksek fiyatlara karşı acil bir çözüm yok.
OPEC+ üyesi iki veya üç ülke kötü durumda ve petrol tedarik hedeflerine ulaşamıyor.
Örgüte üye ülkeler, petrol piyasasına ve üretime daha çok yatırım yapma konusunda kararlı, ancak zaman alacak.
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