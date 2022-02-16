https://tr.sputniknews.com/20220216/opec-baskani-petrol-tedarigi-yeterli-degil-1053907235.html
OPEC Başkanı: Petrol tedariki yeterli değil
OPEC Başkanı: Petrol tedariki yeterli değil
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Başkanı, petrol tedarikinin artık yeterli olmadığını söyledi. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T15:20+0300
2022-02-16T15:20+0300
2022-02-16T15:49+0300
dünya
opec
petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1052437627_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e938fe9586307b2c836ff96333735554.jpg
OPEC Başkanı, açıklamasında şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1052437627_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0a149953c7f4072a62d7103e871bdff7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
opec, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
OPEC Başkanı: Petrol tedariki yeterli değil
15:20 16.02.2022 (güncellendi: 15:49 16.02.2022) Abone ol
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Başkanı, petrol tedarikinin artık yeterli olmadığını söyledi.
OPEC Başkanı, açıklamasında şunları söyledi:
Enerji piyasası yalnızca data'lardan ibaret değil, aynı zamanda algılar ve hislerle alakalı.
Yüksek fiyatlara karşı acil bir çözüm yok.
OPEC+ üyesi iki veya üç ülke kötü durumda ve petrol tedarik hedeflerine ulaşamıyor.
Örgüte üye ülkeler, petrol piyasasına ve üretime daha çok yatırım yapma konusunda kararlı, ancak zaman alacak.