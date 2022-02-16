https://tr.sputniknews.com/20220216/parkta-oynayan-16-yasindaki-cocuga-yorgun-mermi-isabet-etti-1053912434.html
Parkta oynayan 16 yaşındaki çocuğa 'yorgun mermi' isabet etti
Parkta oynayan 16 yaşındaki çocuğa 'yorgun mermi' isabet etti
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde parkta oynarken ‘yorgun mermi’ isabet eden çocuk ağır yaralandı. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T16:49+0300
2022-02-16T16:49+0300
2022-02-16T16:55+0300
mermi
park
silah
türkiye
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Şanlıurfa Viranşehir'e bağlı Emiroğlu Mahallesi'ndeki evlerinin yakınındaki parkta oynayan 16 yaşındaki Mehmet Kılınç'a nereden geldiği belirlenemeyen mermi isabet etti.Kılınç'ın yaralandığını gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekibin müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç, daha sonra Şanlıurfa'ya sevk edildi.Kılınç'ın ağır yaralandığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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mermi, park, silah
Parkta oynayan 16 yaşındaki çocuğa 'yorgun mermi' isabet etti
16:49 16.02.2022 (güncellendi: 16:55 16.02.2022) Abone ol
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde parkta oynarken ‘yorgun mermi’ isabet eden çocuk ağır yaralandı.
Şanlıurfa Viranşehir'e bağlı Emiroğlu Mahallesi'ndeki evlerinin yakınındaki parkta oynayan 16 yaşındaki Mehmet Kılınç'a nereden geldiği belirlenemeyen mermi isabet etti.
Kılınç'ın yaralandığını gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekibin müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç, daha sonra Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Kılınç'ın ağır yaralandığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.