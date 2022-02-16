https://tr.sputniknews.com/20220216/peskov-bidenin-rusyayla-muzakerelere-hazir-olmasi-kremlinde-olumlu-karsilandi-1053899334.html
Peskov: Biden'ın Rusya'yla müzakerelere hazır olması, Kremlin'de olumlu karşılandı
Peskov: Biden'ın Rusya'yla müzakerelere hazır olması, Kremlin'de olumlu karşılandı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'yla güvenlik konusunda müzakerelere hazır olmasının Kremlin'de olumlu karşılandığını ve müzakere... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T12:53+0300
2022-02-16T12:53+0300
2022-02-16T13:06+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
dmitriy peskov
müzakere
joe biden
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Peskov, "ABD'lilerin belirttiği rasyonel hususları istişare ederken, onların bizim için öncelikli olan konularla doğrudan bağlantılı olarak tartışılması bizim için önemli. Bu müzakere sürecinin başlayacağını umuyoruz" dedi."Olası temas noktalarını aramak ve ilk bakışta taban tabana zıt görünen bu duruşların yakınlaşmasını sağlamak için diplomasi var" diye devam eden Peskov, "Mevcut durumda Devlet Başkanı Putin de, bu tür müzakerelere katılma arzumuzu ve buna hazır olduğumuzu vurguluyor ve Başkan Biden'ın da bu tür ciddi müzakerelere hazır olduğunu belirtmesi olumlu" ifadelerini kullandı.
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rusya, abd, dmitriy peskov, müzakere, joe biden
Peskov: Biden'ın Rusya'yla müzakerelere hazır olması, Kremlin'de olumlu karşılandı
12:53 16.02.2022 (güncellendi: 13:06 16.02.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'yla güvenlik konusunda müzakerelere hazır olmasının Kremlin'de olumlu karşılandığını ve müzakere sürecinin başlamasını umduklarını söyledi.
Peskov, "ABD'lilerin belirttiği rasyonel hususları istişare ederken, onların bizim için öncelikli olan konularla doğrudan bağlantılı olarak tartışılması bizim için önemli. Bu müzakere sürecinin başlayacağını umuyoruz" dedi.
"Olası temas noktalarını aramak ve ilk bakışta taban tabana zıt görünen bu duruşların yakınlaşmasını sağlamak için diplomasi var" diye devam eden Peskov, "Mevcut durumda Devlet Başkanı Putin de, bu tür müzakerelere katılma arzumuzu ve buna hazır olduğumuzu vurguluyor ve Başkan Biden'ın da bu tür ciddi müzakerelere hazır olduğunu belirtmesi olumlu" ifadelerini kullandı.