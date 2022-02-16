https://tr.sputniknews.com/20220216/peskov-bidenin-rusyayla-muzakerelere-hazir-olmasi-kremlinde-olumlu-karsilandi-1053899334.html

Peskov: Biden'ın Rusya'yla müzakerelere hazır olması, Kremlin'de olumlu karşılandı

Peskov: Biden'ın Rusya'yla müzakerelere hazır olması, Kremlin'de olumlu karşılandı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'yla güvenlik konusunda müzakerelere hazır olmasının Kremlin'de olumlu karşılandığını ve müzakere... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T12:53+0300

2022-02-16T12:53+0300

2022-02-16T13:06+0300

ukrayna krizi

rusya

abd

dmitriy peskov

müzakere

joe biden

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Peskov, "ABD'lilerin belirttiği rasyonel hususları istişare ederken, onların bizim için öncelikli olan konularla doğrudan bağlantılı olarak tartışılması bizim için önemli. Bu müzakere sürecinin başlayacağını umuyoruz" dedi."Olası temas noktalarını aramak ve ilk bakışta taban tabana zıt görünen bu duruşların yakınlaşmasını sağlamak için diplomasi var" diye devam eden Peskov, "Mevcut durumda Devlet Başkanı Putin de, bu tür müzakerelere katılma arzumuzu ve buna hazır olduğumuzu vurguluyor ve Başkan Biden'ın da bu tür ciddi müzakerelere hazır olduğunu belirtmesi olumlu" ifadelerini kullandı.

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rusya, abd, dmitriy peskov, müzakere, joe biden