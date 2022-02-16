https://tr.sputniknews.com/20220216/peskovden-isgal-saatine-iliskin-ironik-yanit-ukraynalilar-alarmlarini-kurup-kendileri-gormeli-1053882456.html
Peskov'dan 'işgal saati'ne ilişkin ironik yanıt: Ukraynalılar alarmlarını kurup kendileri görmeli
Peskov'dan 'işgal saati'ne ilişkin ironik yanıt: Ukraynalılar alarmlarını kurup kendileri görmeli
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, batı medyasında ‘işgal saati’ iddialarını tiye alarak, Ukraynalıların 'bu sefer alarm kurup kendilerinin görmesinin daha iyi... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T01:32+0300
2022-02-16T01:32+0300
2022-02-16T01:41+0300
dünya
kremlin
rusya
ukrayna
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı medyasında çıkan 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine dair çıkan haberlere ilişkin ironik bir göndermede bulundu.Peskov, “Batı medyasına çıkan haberlerin ardından Ukraynalılar endişeli mi yoksa huzur içinde mi uyumalı ?" sorusuna, “Alarm kurup kendileri görmeleri onlar için daha iyi olacak" yanıtını verdi.Batı medyası bu hafta başında, saat vererek, 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgali'nin saat 03.00(TSİ 06.00) gerçekleşeceği iddiasına bulundu.The Mirror gazetesi, ABD istihbarat kaynaklarına atıfta bulunarak, Kiev'deki çalışanlara durumu bildirdiğini öne sürerken, The Sub, saat 03.00'ün 'işgal için' en muhtemel saat olduğunu yazdı.
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kremlin, rusya, ukrayna
Peskov'dan 'işgal saati'ne ilişkin ironik yanıt: Ukraynalılar alarmlarını kurup kendileri görmeli
01:32 16.02.2022 (güncellendi: 01:41 16.02.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, batı medyasında ‘işgal saati’ iddialarını tiye alarak, Ukraynalıların 'bu sefer alarm kurup kendilerinin görmesinin daha iyi olacağını' söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı medyasında çıkan 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine dair çıkan haberlere ilişkin ironik bir göndermede bulundu.
Peskov, “Batı medyasına çıkan haberlerin ardından Ukraynalılar endişeli mi yoksa huzur içinde mi uyumalı ?" sorusuna, “Alarm kurup kendileri görmeleri onlar için daha iyi olacak" yanıtını verdi.
Batı medyası bu hafta başında, saat vererek, 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgali'nin saat 03.00(TSİ 06.00) gerçekleşeceği iddiasına bulundu.
The Mirror gazetesi, ABD istihbarat kaynaklarına atıfta bulunarak, Kiev'deki çalışanlara durumu bildirdiğini öne sürerken, The Sub, saat 03.00'ün 'işgal için' en muhtemel saat olduğunu yazdı.