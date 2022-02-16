https://tr.sputniknews.com/20220216/planli-alanlar-imar-yonetmeligine-su-tasarrufu-ayari-lavabo-musluk-debileri-sinirlanacak-1053897473.html

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'ne 'su tasarrufu' ayarı: Lavabo musluk debileri sınırlanacak

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'ne 'su tasarrufu' ayarı: Lavabo musluk debileri sınırlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yapacağı değişiklikle binalarda lavabo musluk debileri sınırlanacak... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T12:27+0300

2022-02-16T12:27+0300

2022-02-16T12:27+0300

türkiye

su

tasarruf

avm

bahçe

sulama

musluk suyu

çevre ve şehircilik bakanlığı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5-6 Şubat'ta Antalya'da düzenlenen "Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye" temalı istişare toplantısının sonuç bildirgesinde yer alan "İklim dostu yeşil binaların yapımına öncelik verilmesi ve bu kapsamda teşviklerin artırılması" başlıklı madde kapsamında yapılacakları duyurdu.Bu kapsamda, binalarda suyun daha tasarruflu tüketilmesi amacıyla, sıhhi tesisat projelerinde lavabo musluk debileri dakikada 6 litre, duşlarda ise dakikada 8 litre ile sınırlandırılacak. Kullanılacak armatürlerin de buna uygun olarak mahal listesinde yer alması sağlanacak.Merkezi sıcak su sistemli binalarda sıcak su re-sirkülasyon pompası zorunluluğu getirilecek. Böylece musluklarda daima sıcak suyun hazır olması sağlanarak tasarruf elde edilecek.Bahçelere damla sulama yöntemi şartıBakanlık, peyzaj projelerinde parsel bahçelerinin düzenlenmesinde de su tasarrufunu dikkate alacak. Bu kapsamda bahçe düzenlemelerinde bitki seçimi, iklime uygun olarak yapılacak. Sulamada ise damla sulama yöntemi kullanılacak. Öncelikle yağmur suyu depolama sistemindeki suyun kullanılması zorunlu olacak.Yeni yapılacak havaalanı, hastane ve büyük AVM'lere iç mekan projesi zorunluluğuYapılacak düzenleme ile iç mekan tasarımına dair "iç mekan projesi" zorunluluğu getirilecek.Buna göre, havaalanı, 300 yataktan büyük hastane, 20 bin metrekareden büyük alışveriş merkezi binaları için mimar veya iç mimarlar tarafından iç mekan projesi yapılması gerekecek.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

su, tasarruf, avm, bahçe, sulama, musluk suyu, çevre ve şehircilik bakanlığı