Prof. Özdarendeli: Avrupa'da neden TURKOVAC'ın kabul edilmediğinin izahı mümkün değil

"Almanya ya da Avrupa'nın herhangi bir ülkesine seyahat ederken 'mRNA', 'BioNTech', 'Johnson and Johnson', 'adenoviral vektör' aşılarından birinin olunması gerekiyor. TURKOVAC için neden böyle bir karar var bunu bilemiyorum. Aynı platformda olan CoronaVac aşısını da kabul etmiyorlar. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kabul edilmiş aşı olmasına rağmen. Bunun birtakım farklı gerekçelerinin olduğuna inanıyorum. Biz çok doğru bir yolda ilerliyoruz. Çalışmalarla ilgili bazı veriler bilimsel dergilere gönderildi, bazıları hazırlık aşamasında, onlar da gönderilecek. Bu veriler belirli bir şekilde ortaya çıktığı zaman DSÖ'ye başvuru yapılacak. Avrupa'da neden CoronaVac ile TURKOVAC'ın kabul edilmediğini bilimsel anlamda izah etmek mümkün değil. Bu sınırlamalar anladığımız kadarıyla politik birtakım gerekçelerle yapılıyor."