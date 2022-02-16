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Rektör Naci İnci, 'Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı' kurdu
Rektör Naci İnci, 'Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı' kurdu
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı kurdu. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T06:40+0300
2022-02-16T06:40+0300
türkiye
boğaziçi üniversitesi
naci inci
vakıf
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Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi’nde 1978 yılından bu yana faaliyette bulunan Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BUVAK)’a alternatif yeni bir vakıf kuruldu. Rektör İnci'nin kurduğu yeni vakfın adı Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı (BUVAKIF) oldu.İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 27 Ocak 2022’de verdiği kararla kurulan Boğaziçi Üniversitesi’nin yeni vakfı BUVAKIF’ın mal varlığı 250 bin lira olarak tescillendi.Vakfın amacı, “Başta Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere tüm yükseköğretim kurumlarının kurumsal kapasitesine destek olarak, üniversitelerin insanlığa yaptığı katkıları artırmak” olarak açıklandı.Vakfın vakfedenleri arasında İnci’nin yanı sıra üniversitenin rektör yardımcıları Gürkan Selçuk Kumbaroğlu ve Fazıl Önder Sönmez ile genel sekreter vekili Hasan Fehmi Topal, Boğaziçi mezunu olan AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, Mehmet Altunkılıç, Mehmet Yalçıntaş ile AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) ve BURA’nın başkanı Muhammed Fehim Paluluoğlu da bulunuyor. BURA’nın ilk genel kuruluna, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı. Derneğin ilk talebi ise Boğaziçi’ne cami yapılması olmuştu. BUVAKIF’ın yönetim kurulu ise Boğaziçi Rektörü İnci, genel sekreter vekili Topal, BURA Başkanı Paluluoğlu, BURA Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yeşilyurt ve Mehmet Yalçıntaş’tan oluştu.
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boğaziçi üniversitesi, naci inci, vakıf

Rektör Naci İnci, 'Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı' kurdu

06:40 16.02.2022
© AABoğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© AA
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı kurdu.
Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi’nde 1978 yılından bu yana faaliyette bulunan Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BUVAK)’a alternatif yeni bir vakıf kuruldu. Rektör İnci'nin kurduğu yeni vakfın adı Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı (BUVAKIF) oldu.
İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 27 Ocak 2022’de verdiği kararla kurulan Boğaziçi Üniversitesi’nin yeni vakfı BUVAKIF’ın mal varlığı 250 bin lira olarak tescillendi.
Vakfın amacı, “Başta Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere tüm yükseköğretim kurumlarının kurumsal kapasitesine destek olarak, üniversitelerin insanlığa yaptığı katkıları artırmak” olarak açıklandı.
Vakfın vakfedenleri arasında İnci’nin yanı sıra üniversitenin rektör yardımcıları Gürkan Selçuk Kumbaroğlu ve Fazıl Önder Sönmez ile genel sekreter vekili Hasan Fehmi Topal, Boğaziçi mezunu olan AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, Mehmet Altunkılıç, Mehmet Yalçıntaş ile AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) ve BURA’nın başkanı Muhammed Fehim Paluluoğlu da bulunuyor.
BURA’nın ilk genel kuruluna, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı. Derneğin ilk talebi ise Boğaziçi’ne cami yapılması olmuştu. BUVAKIF’ın yönetim kurulu ise Boğaziçi Rektörü İnci, genel sekreter vekili Topal, BURA Başkanı Paluluoğlu, BURA Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yeşilyurt ve Mehmet Yalçıntaş’tan oluştu.
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