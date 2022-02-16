https://tr.sputniknews.com/20220216/robinho-icin-yakalama-emri-1053891133.html

Robinho için yakalama emri

Robinho için yakalama emri

İtalya'da hakkında genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırı nedeniyle kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan Brezilyalı futbolcu Robinho için Milano... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T10:45+0300

2022-02-16T10:45+0300

2022-02-16T10:45+0300

spor

robinho

taciz

ceza

dava

yakalama emri

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Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, bu ülkede top koşturduğu dönemde genç bir kadına yönelik taciz suçlamasından hakkında Yargıtay tarafından da onaylanmış 9 yıl hapis cezası bulunan Robinho için harekete geçti.NTV Spor'un İtalyan ANSA ajansından aktardığı habere göre savcılık, Robinho hakkında iade talebi oluşturulması ve uluslararası yakalama emri çıkartılmasına ilişkin gerekli işlemleri tamamlaması için dosyayı Adalet Bakanlığına gönderdi.Ne olmuştu?Robinho, 2013 yılında İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan’da forma giydiği dönemde, Milano'da bir gece kulübünde genç bir kadına yönelik toplu tecavüze karıştığı gerekçesiyle Kasım 2017'de 9 yıl hapis cezası almıştı.İkinci derece mahkeme olan Milano Temyiz Mahkemesi de Aralık 2020'de, son olarak Yargıtay da Ocak 2022'de bu cezayı onamıştı. Kariyerine ülkesinin Santos takımında başlayan ve bir dönem kendisi için yüksek bonservis bedelleri ödenen Robinho, Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Sivasspor ve Medipol Başakşehir formaları giymişti.Asıl adı Robson de Souza olan 37 yaşındaki futbolcu, son olarak ülkesinde yine Santos takımına dönmüş ancak Milano'daki bu davayla ilgili hakkında çıkan iddialardan ötürü kadro dışı bırakılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20201210/brezilyali-futbolcu-robinho-hakkinda-cinsel-tacizden-verilen-9-yil-hapis-cezasi-onandi-1043379809.html

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robinho, taciz, ceza, dava, yakalama emri