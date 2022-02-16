https://tr.sputniknews.com/20220216/rosatom-kanserin-nukleer-yontemle-yok-edilmesine-yarayacak-bir-ilac-gelistirmeyi-planliyor-1053908644.html
Rosatom, kanserin 'nükleer' yöntemle yok edilmesine yarayacak bir ilaç geliştirmeyi planlıyor
Rosatom, kanserin 'nükleer' yöntemle yok edilmesine yarayacak bir ilaç geliştirmeyi planlıyor
Rus nükleer enerji kurumu Rosatom, prostat bezindeki kötücül tümörlerin doğrudanhedef alınarak yok edilmesi için, monoklonal antikorların temel alındığı bir... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T15:46+0300
2022-02-16T15:46+0300
2022-02-16T15:48+0300
kanser
dünya
rosatom
nükleer
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Onkolojik hastalıkların giderek daha yaygın hale gelmesi, bu hastalıkların tedavisi için yeni radyoaktif izotopların kullanılmasını gerekli kılıyor. Bu tür izotoplardan olan alfa yayınlayıcılar, kanser hücrelerini etkin biçimde öldürüyor, aynı zamanda sıradan kemoterapi yöntemine kıyasla hastanın hayatta kalma olasılığını önemli ölçüde artırıyor.Rosatom’a bağlı İzotop şirketi ise, toryum-227 izotopu ile değiştirilmiş antikorlar oluşturmaya ve bunların laboratuvar hayvanları modelleri üzerindeki etkinlikleri ile dayanıklılıkları konusunda test gerçekleştirmeye yönelik bir yarışma düzenliyor. Bu çalışmaların yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.Bu çerçevede erkeklerde yaygın olarak görülen prostat kanseri hücrelerini doğrulan hedef alan, monoklonal antikorların temel alındığı bir ilacın elde edilmesi hedefleniyor.Toryum-227 bu anlamda önemli avantajlar sağlıyor. İlk olarak kanser hücrelerinin ortadan kaldırılması bakımından nispeten büyük bir etkiye sahip. Bunun yanı sıra toryum-227, radyoaktif bozunması esnasında radyum-223 radyonüklidinin oluşumuna yol açıyor. Radyum-223 ise kemiklerde birikiyor ve metastazları yok etmek için tedavi edici ek bir etki yaratıyor.
https://tr.sputniknews.com/20200916/rusyada-rahimdeki-prekanseroz-hucrelerin-tedavisi-icin-tehlikesiz-bir-yontem-bulundu-1042859249.html
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kanser, rosatom, nükleer
Rosatom, kanserin 'nükleer' yöntemle yok edilmesine yarayacak bir ilaç geliştirmeyi planlıyor
15:46 16.02.2022 (güncellendi: 15:48 16.02.2022) Abone ol
Rus nükleer enerji kurumu Rosatom, prostat bezindeki kötücül tümörlerin doğrudanhedef alınarak yok edilmesi için, monoklonal antikorların temel alındığı bir radyofarmasötik (radyoaktif izotop içeren ilaç) elde etmeyi planlıyor.
Onkolojik hastalıkların giderek daha yaygın hale gelmesi, bu hastalıkların tedavisi için yeni radyoaktif izotopların kullanılmasını gerekli kılıyor. Bu tür izotoplardan olan alfa yayınlayıcılar, kanser hücrelerini etkin biçimde öldürüyor, aynı zamanda sıradan kemoterapi yöntemine kıyasla hastanın hayatta kalma olasılığını önemli ölçüde artırıyor.
Rosatom’a bağlı İzotop şirketi ise, toryum-227 izotopu ile değiştirilmiş antikorlar oluşturmaya ve bunların laboratuvar hayvanları modelleri üzerindeki etkinlikleri ile dayanıklılıkları konusunda test gerçekleştirmeye yönelik bir yarışma düzenliyor. Bu çalışmaların yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.
Bu çerçevede erkeklerde yaygın olarak görülen prostat kanseri hücrelerini doğrulan hedef alan, monoklonal antikorların temel alındığı bir ilacın elde edilmesi hedefleniyor.
Toryum-227 bu anlamda önemli avantajlar sağlıyor. İlk olarak kanser hücrelerinin ortadan kaldırılması bakımından nispeten büyük bir etkiye sahip. Bunun yanı sıra toryum-227, radyoaktif bozunması esnasında radyum-223 radyonüklidinin oluşumuna yol açıyor. Radyum-223 ise kemiklerde birikiyor ve metastazları yok etmek için tedavi edici ek bir etki yaratıyor.