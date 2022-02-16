https://tr.sputniknews.com/20220216/rtukten-halk-tvye-bir-ceza-daha-1053907841.html
RTÜK'ten Halk TV'ye bir ceza daha
RTÜK'ten Halk TV'ye bir ceza daha
RTÜK, Ayşenur Arslan’ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözleri nedeniyle Halk TV’ye yüzde 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası verdi... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T15:31+0300
2022-02-16T15:31+0300
2022-02-16T15:31+0300
türkiye
türkiye
halk tv
türk mukavemet teşkilatı (tmt)
ayşenur arslan
rtük
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RTÜK, Ayşenur Arslan’ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözleri nedeniyle Halk TV’ye yüzde 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası verdi. Karar oy çokluğuyla alındı.Kararı sosyal medya hesabından da duyuran Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşçı "RTÜK, Ayşenur Arslan’ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözleri nedeniyle Halk TV’ye yüzde 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası verdi. Karar oy çokluğuyla alındı" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220209/rtukten-aysenur-arslanin-turk-mukavemet-teskilatina-yonelik-sozlerine-inceleme-1053678491.html
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türkiye, halk tv, türk mukavemet teşkilatı (tmt), ayşenur arslan, rtük
RTÜK'ten Halk TV'ye bir ceza daha
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RTÜK, Ayşenur Arslan’ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözleri nedeniyle Halk TV’ye yüzde 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası verdi. Karar oy çokluğuyla alındı.
RTÜK, Ayşenur Arslan’ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözleri nedeniyle Halk TV’ye yüzde 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası verdi. Karar oy çokluğuyla alındı.
Kararı sosyal medya hesabından da duyuran Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşçı "RTÜK, Ayşenur Arslan’ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözleri nedeniyle Halk TV’ye yüzde 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası verdi. Karar oy çokluğuyla alındı" ifadelerini kullandı.