https://tr.sputniknews.com/20220216/rtukten-halk-tvye-bir-ceza-daha-1053907841.html

RTÜK'ten Halk TV'ye bir ceza daha

RTÜK'ten Halk TV'ye bir ceza daha

RTÜK, Ayşenur Arslan’ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözleri nedeniyle Halk TV’ye yüzde 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası verdi... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T15:31+0300

2022-02-16T15:31+0300

2022-02-16T15:31+0300

türkiye

türkiye

halk tv

türk mukavemet teşkilatı (tmt)

ayşenur arslan

rtük

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RTÜK, Ayşenur Arslan’ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözleri nedeniyle Halk TV’ye yüzde 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası verdi. Karar oy çokluğuyla alındı.Kararı sosyal medya hesabından da duyuran Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşçı "RTÜK, Ayşenur Arslan’ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözleri nedeniyle Halk TV’ye yüzde 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası verdi. Karar oy çokluğuyla alındı" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220209/rtukten-aysenur-arslanin-turk-mukavemet-teskilatina-yonelik-sozlerine-inceleme-1053678491.html

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türkiye, halk tv, türk mukavemet teşkilatı (tmt), ayşenur arslan, rtük