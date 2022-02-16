https://tr.sputniknews.com/20220216/rus-buyukelci-yerhov-ukraynaya-dun-saldirmadik-bugun-saldirmadik-ve-yarin-da-saldirmayacagiz-1053902642.html
Rus Büyükelçi Yerhov: Ukrayna'ya dün saldırmadık, bugün saldırmadık ve yarın da saldırmayacağız
Rus Büyükelçi Yerhov: Ukrayna'ya dün saldırmadık, bugün saldırmadık ve yarın da saldırmayacağız
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Moskova'nın Ukrayna'yı işgali için tarihler verildiğini ve bunların hiçbirinin gerçekleşmediğini söyledi. Yerhov... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T14:00+0300
2022-02-16T14:00+0300
2022-02-16T14:00+0300
rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Ukrayna krizine ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna'nın işgal edileceğine dair tarihler verildiğini ancak bunların hiçbirinin gerçekleşmediğini söyleyen Yerhov, "Bu konuda bir histeri yaşanıyor, abartmıyorum. Vatandaşlar tahliye ediliyor, konsolosluklar kapatılıyor ve yerleri değiştiriliyor. Rusya'nın Ukrayna'yı neredeyse kaçınılmaz olarak işgal edeceği konuşuluyor ve işgalin olası tarihleri bile veriliyor. Bu arada bu tarihlerden biri dündü, biri bugün. Üçüncüsü ise yarın. Ne oldu, işgal gerçekleşti mi? Aynı zamanda saldırı silahları da dahil modern silahlar Ukrayna'ya pompalanıyor. Ukrayna ordusuna yabancı eğitmenler gönderiliyor" dedi.'Saldırmayacağız'Büyükelçi Yerhov, şartların provokasyona açık olduğunu ve tansiyonun bilinçli bir şekilde yükseltilerek Rusya'ya yaptırım uygulanmak istendiğini söyledi. Rus Büyükelçi, "Tüm yetkimi kullanarak bir kez daha ilan ediyorum; Rusya'nın yaklaşan işgaline dair tüm timsah gözyaşları boş bir propagandaya dönüştü. Dün saldırmadık, bugün saldırmadık ve yarın da saldırmayacağız. Çünkü biz hiçbir kimseye saldırmayacağız. Bu, genel olarak bu ülkeye tüm sevgi ve saygımla birlikte Ukrayna ile ilgili değil. Küresel askeri-politik düzlemde Ukrayna'yı, füzelerin ve muhtemelen nükleer silah taşıyan savaş uçaklarının Rusya'ya erişebileceği bir ülke olarak görmek zorundayız. Yani, en başta bu Rusya ile Rusya'nın güvenliği ve bütünlüğü ile ilgili" ifadelerini kullandı.Diyalog mesajıAcil sorunlara acil çözümlerin gerektiğini vurgulayan Yerhov, "Bize göre diyalog ihtimali tükenmekten çok uzakta ve biz uluslararası temaslar oluşturmaya devam etmek niyetindeyiz" diye konuştu.Yerhov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un NATO ülkelerine mektup gönderdiğini, bu mektubu Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na kendisinin ilettiğini söyledi.Rus Büyükelçi, "Eğer Türkiye, Ukrayna ile olan 'ayrıcalıklı' ilişkisini kullanırsa Ukrayna'yı Minsk Anlaşması yükümlülüklerini yerine getirmeye ikna edebilir. Buna minnettar oluruz" dedi.Putin'in Türkiye ziyaretiÖte yandan Yerhov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinin tarihi üzerinde görüşmelerin sürdüğünü ve ziyarette üst düzeyde konuşulmayı bekleyen çok konu olduğunu belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220214/yerhov-turkiyenin-moskova-ve-kiev-arasinda-arabulucu-olma-arzusu-samimi-ve-ovguye-layik---1053826905.html
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Rus Büyükelçi Yerhov: Ukrayna'ya dün saldırmadık, bugün saldırmadık ve yarın da saldırmayacağız
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Moskova'nın Ukrayna'yı işgali için tarihler verildiğini ve bunların hiçbirinin gerçekleşmediğini söyledi. Yerhov, ülkesinin Ukrayna'ya saldırmayacağını ifade etti.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Ukrayna krizine ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu.
Ukrayna'nın işgal edileceğine dair tarihler verildiğini ancak bunların hiçbirinin gerçekleşmediğini söyleyen Yerhov, "Bu konuda bir histeri yaşanıyor, abartmıyorum. Vatandaşlar tahliye ediliyor, konsolosluklar kapatılıyor ve yerleri değiştiriliyor. Rusya'nın Ukrayna'yı neredeyse kaçınılmaz olarak işgal edeceği konuşuluyor ve işgalin olası tarihleri bile veriliyor. Bu arada bu tarihlerden biri dündü, biri bugün. Üçüncüsü ise yarın. Ne oldu, işgal gerçekleşti mi? Aynı zamanda saldırı silahları da dahil modern silahlar Ukrayna'ya pompalanıyor. Ukrayna ordusuna yabancı eğitmenler gönderiliyor" dedi.
'Saldırmayacağız'
Büyükelçi Yerhov, şartların provokasyona açık olduğunu ve tansiyonun bilinçli bir şekilde yükseltilerek Rusya'ya yaptırım uygulanmak istendiğini söyledi.
Rus Büyükelçi, "Tüm yetkimi kullanarak bir kez daha ilan ediyorum; Rusya'nın yaklaşan işgaline dair tüm timsah gözyaşları boş bir propagandaya dönüştü. Dün saldırmadık, bugün saldırmadık ve yarın da saldırmayacağız. Çünkü biz hiçbir kimseye saldırmayacağız. Bu, genel olarak bu ülkeye tüm sevgi ve saygımla birlikte Ukrayna ile ilgili değil. Küresel askeri-politik düzlemde Ukrayna'yı, füzelerin ve muhtemelen nükleer silah taşıyan savaş uçaklarının Rusya'ya erişebileceği bir ülke olarak görmek zorundayız. Yani, en başta bu Rusya ile Rusya'nın güvenliği ve bütünlüğü ile ilgili" ifadelerini kullandı.
Diyalog mesajı
Acil sorunlara acil çözümlerin gerektiğini vurgulayan Yerhov, "Bize göre diyalog ihtimali tükenmekten çok uzakta ve biz uluslararası temaslar oluşturmaya devam etmek niyetindeyiz" diye konuştu.
Yerhov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un NATO ülkelerine mektup gönderdiğini, bu mektubu Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na kendisinin ilettiğini söyledi.
Rus Büyükelçi, "Eğer Türkiye, Ukrayna ile olan 'ayrıcalıklı' ilişkisini kullanırsa Ukrayna'yı Minsk Anlaşması yükümlülüklerini yerine getirmeye ikna edebilir. Buna minnettar oluruz" dedi.
Putin'in Türkiye ziyareti
Öte yandan Yerhov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinin tarihi üzerinde görüşmelerin sürdüğünü ve ziyarette üst düzeyde konuşulmayı bekleyen çok konu olduğunu belirtti.