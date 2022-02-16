https://tr.sputniknews.com/20220216/rus-disislerinden-uyari-donbasstaki-acilacak-herhangi-bir-ates-olumcul-sonuclara-yol-acabilir-1053917553.html

Rus Dışişleri'nden uyarı: Donbass'taki açılacak herhangi bir ateş, ölümcül sonuçlara yol açabilir

Rus Dışişleri'nden uyarı: Donbass'taki açılacak herhangi bir ateş, ölümcül sonuçlara yol açabilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Donbass'taki temas hattında açılacak herhangi bir ateşin ölümcül sonuçlara yol açabileceği uyarısında... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T19:38+0300

2022-02-16T19:38+0300

2022-02-16T19:38+0300

ukrayna krizi

donbass

rusya

ukrayna

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Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Batı tarafından tırmandırılan histeri, Ukrayna halkı üzerindeki güçlü bir psikolojik baskı oluşturdu ancak onlar bunun üstesinden gelir. Bu, sıcak iç çatışma fazının yaşandığı bir ülke ve bu nedenle, insanların durumu, morali de dahil olmak üzere, önem taşıyor. Zira temas hattındaki herhangi bir sert hareket, herhangi bir ateş, herhangi bir provokasyon en nihayetinde ölümcül sonuçlara yol açabilir" dedi.Zaharova, Ukrayna halkının sakinleştirilmesi, barışa yöneltilmesi gerektiğinin altını çizdi.Batılı ülkelere Ukrayna etrafındaki histeriyi sonlandırma çağrısı yapan Zaharova, bunun Avrupa'nın güvenliğini ve Donbass'ta barışçıl çözüm sürecini olumsuz etkilediğini belirtti. Duma'daki oylama sonucunda Rus vekillerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetilerini tanıma çağrısı yapmasını değerlendiren Zaharova, "Şu anda Kiev, Rusya'nın bunu kabul etmesi, imzalaması halinde, bunun Minsk anlaşmalarının üzerini çizeceğini belirtiyor. Bekleyin, Minsk anlaşmalarının üzerinin çizilmesiyle Kiev rejimi, onun bazı temsilcileri son bir buçuk yıldır aktif olarak uğraşıyor" ifadelerini kullandı.Zaharova, Minsk anlaşmalarının siyasi irade ortaya koyulması halinde birkaç içinde yerine getirilebileceğine inandıklarının altını çizdi.

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