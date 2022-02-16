https://tr.sputniknews.com/20220216/rus-senator-puskov-abdnin-kievden-kacisindaki-gariplige-isaret-etti-1053881794.html

Rus Senatör Puşkov, ABD’nin Kiev’den kaçışındaki garipliğe işaret etti

Rus Senatör Puşkov, ABD’nin Kiev’den kaçışındaki garipliğe işaret etti

Rus Senatör Puşkov, Ukraynalı yetkililerin ABD Büyükelçiliğinin Kiev’den Lviv’e taşınmasına yeterince sert tepki vermemesine şaşırdığını belirtti. 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T00:40+0300

2022-02-16T00:40+0300

2022-02-16T00:40+0300

ukrayna krizi

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna yönetiminin, ABD’nin “sürekli bahsettiği tehdidi hissetmediğini” ve hatta Washington’un verdiği bilgileri yalanladığını ve okyanus ötesindeki partnerlerin gerçek eylemlerine tepki vermediğini kaydetti.Kiev idaresinin bu politikasını “şaşırtıcı” olarak nitelendiren Puşkov, “Zira ABD Büyükelçiliği'nin Kiev’den Lviv’e taşınması Zelensky’nin ana endişesi olmalıydı. Bu, ABD’nin Kiev’i Ukrayna’nın gerçek başkenti olarak görmekten vazgeçmeye hazır olduğu ve Ukrayna’dan kaçtığı anlamına geliyor. Ama Kiev’de, Devlet Başkanından Dışişleri Bakanına kadar herkes bu konuda susuyor. Sanki Amerikalılara kendi rollerini oynamalarına engel olunmaması konusunda bir çeşit anlaşma var” diye yazdı.

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