https://tr.sputniknews.com/20220216/rusya-natonun-ukraynayi-ittifaka-kabul-etmeyecegini-resmen-aciklamasini-bekleyecegiz-1053905518.html
Rusya: NATO’nun, Ukrayna’yı ittifaka kabul etmeyeceğini resmen açıklamasını bekleyeceğiz
Rusya: NATO’nun, Ukrayna’yı ittifaka kabul etmeyeceğini resmen açıklamasını bekleyeceğiz
Rusya’nın askeri güvenlik konularındaki müzakerecisi Konstantin Gavrilov, NATO’nun Ukrayna’yı üye olarak kabul etmeyeceğini resmen belirtmesinde ısrarcı... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T14:47+0300
2022-02-16T14:47+0300
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rusya, nato, ukrayna, konstantin gavrilov
Rusya: NATO’nun, Ukrayna’yı ittifaka kabul etmeyeceğini resmen açıklamasını bekleyeceğiz
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Ayrıntılar geliyor
Rusya’nın askeri güvenlik konularındaki müzakerecisi Konstantin Gavrilov, NATO’nun Ukrayna’yı üye olarak kabul etmeyeceğini resmen belirtmesinde ısrarcı olacaklarını söyledi. Rus müzakereci, Ukrayna’nın da kendisini resmen tarafsız ülke ilan etmesini bekleyeceklerini kaydetti.