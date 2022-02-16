Rusya: NATO’nun, Ukrayna’yı ittifaka kabul etmeyeceğini resmen açıklamasını bekleyeceğiz

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Rusya’nın askeri güvenlik konularındaki müzakerecisi Konstantin Gavrilov, NATO’nun Ukrayna’yı üye olarak kabul etmeyeceğini resmen belirtmesinde ısrarcı olacaklarını söyledi. Rus müzakereci, Ukrayna’nın da kendisini resmen tarafsız ülke ilan etmesini bekleyeceklerini kaydetti.