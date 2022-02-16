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Rusya: NATO’nun, Ukrayna’yı ittifaka kabul etmeyeceğini resmen açıklamasını bekleyeceğiz
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220216/rusya-natonun-ukraynayi-ittifaka-kabul-etmeyecegini-resmen-aciklamasini-bekleyecegiz-1053905518.html
Rusya: NATO’nun, Ukrayna’yı ittifaka kabul etmeyeceğini resmen açıklamasını bekleyeceğiz
Rusya: NATO’nun, Ukrayna’yı ittifaka kabul etmeyeceğini resmen açıklamasını bekleyeceğiz
Rusya’nın askeri güvenlik konularındaki müzakerecisi Konstantin Gavrilov, NATO’nun Ukrayna’yı üye olarak kabul etmeyeceğini resmen belirtmesinde ısrarcı... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-16T14:47+0300
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rusya, nato, ukrayna, konstantin gavrilov

Rusya: NATO’nun, Ukrayna’yı ittifaka kabul etmeyeceğini resmen açıklamasını bekleyeceğiz

14:47 16.02.2022
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Rusya’nın askeri güvenlik konularındaki müzakerecisi Konstantin Gavrilov, NATO’nun Ukrayna’yı üye olarak kabul etmeyeceğini resmen belirtmesinde ısrarcı olacaklarını söyledi. Rus müzakereci, Ukrayna’nın da kendisini resmen tarafsız ülke ilan etmesini bekleyeceklerini kaydetti.
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