https://tr.sputniknews.com/20220216/saglik-calisanini-doven-koronavirus-hastasi-tutuklandi-1053915083.html
Sağlık çalışanını döven koronavirüs hastası tutuklandı
Sağlık çalışanını döven koronavirüs hastası tutuklandı
İstanbul'da kendisine müdahale eden sağlık çalışanını dövdüğü iddiasıyla izolasyon süreci bitince gözaltına alınan Covid hastası tutuklandı. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T18:16+0300
2022-02-16T18:16+0300
2022-02-16T18:16+0300
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koronavirüs
ümraniye
doktor
şiddet
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İstanbul Ümraniye'de sağlık çalışanına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Ümraniye Devlet Hastanesi'nde Kovid-19 olan bir hastanın kendisine müdahale eden acil tıp teknikerini darbetmesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.Şüpheli Hakan Ç, Kovid-19 olması nedeniyle bulunduğu karantinanın süresinin tamamlanmasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.Buradaki işlemlerinin ardından şüpheli, Anadolu Adalet Sarayına getirildi.Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.Hakan Ç, buradaki savunmasında, bugüne kadar herhangi bir olaya karışmadığını, çok pişman olduğunu ve tutuksuz yargılanmak istediğini belirtti.Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220216/meslektasinin-parmagini-kiran-doktora-5-yil-hapis-istemi-1053899968.html
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koronavirüs, ümraniye, doktor, şiddet
Sağlık çalışanını döven koronavirüs hastası tutuklandı
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İstanbul'da kendisine müdahale eden sağlık çalışanını dövdüğü iddiasıyla izolasyon süreci bitince gözaltına alınan Covid hastası tutuklandı.
İstanbul Ümraniye'de sağlık çalışanına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Ümraniye Devlet Hastanesi'nde Kovid-19 olan bir hastanın kendisine müdahale eden acil tıp teknikerini darbetmesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Şüpheli Hakan Ç, Kovid-19 olması nedeniyle bulunduğu karantinanın süresinin tamamlanmasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.
Buradaki işlemlerinin ardından şüpheli, Anadolu Adalet Sarayına getirildi.
Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Hakan Ç, buradaki savunmasında, bugüne kadar herhangi bir olaya karışmadığını, çok pişman olduğunu ve tutuksuz yargılanmak istediğini belirtti.
Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.