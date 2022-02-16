Sahne kıyafeti tartışmasına Orhan Gencebay da katıldı: 'Bu edeple ilgili'
13:10 16.02.2022 (güncellendi: 13:16 16.02.2022)
© AAOrhan Gencebay
© AA
İzzet Yıldızhan'ın Gülşen, Hande Yener ve Hadise gibi isimleri hedef almasının ardından başlayan sahne kıyafetleri tartışmasına Orhan Gencebay da dahil olarak, "Biz mayoyla çıkmıyoruz, daha günlük kıyafetlerle çıkabiliyoruz. Bunların hepsinin düşünerek gereğinin olması lazım diyorum, bu edeple ilgili, akılla ilgili" dedi.
Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, müzik sektörü hakkında konuştu. Habertürk’ten Tolga Aslan’ın haberine göre, "Yerli ve milli müzik sektörümüzde üretim durmuştur” diyen Gencebay, “Durmuştur derken olağanüstü bir zarardır. Bunun hemen düzelmesi lazım, bunun nedeni üreten sanatçıların maddi ve manevi hakları gereği gibi alınamamaktadır. Ülkemizde müzik sanatı haklarıyla ilgili, bazı konular kesinlikle ele alınmalı” ifadelerini kullandı.
‘Devletimiz bu duruma el atarsa gereğini yapacaktır’
Gencebay, sözlerine şöyle devam etti:
"Bunu düzeltmeden üretim olmaz, üretim olmadan genel olarak hiçbir şey olmaz. Devletimiz bu duruma el atarsa gereğini yapacaktır, devletimizden para beklemiyoruz. Sadece haklarımızı almamız konusunda bize gerekeni yapma imkanı verecektir."
‘Batı bunu 300 yıl önce yapmış’
Ünlü sanatçı şöyle devam etti:
"300 yıl evvel bunları halletmiş olan Batı'da, Avrupa Birliği var. Bizim istediğimiz AB hukukunun burada tam anlamıyla uygulanması, oradaki hakların ve saygınlığın burada da aynı şekilde yerine getirilmesi gerekiyor. Belki bizimkiler bilmeyebilirler, ancak biz öğretmeye hazırız. İlkokuldan itibaren insan haklarının ne olduğunu anlatmamız lazım. Bu konuların hızlı bir şekilde çözülmesi lazım, sanatçımızın hakkını hakkıyla savunmalıyız" dedi.
‘Her şeyden önce insana yakışan olması lazım’
Son dönemin tartışma konularından birisi olan sahne kıyafetleri hakkında konuşan Gencebay, şunları söyledi:
"Bunu öncelikle ortaya söylemek istiyorum, her şeyin bir dengesi vardır, onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyonlara çıkarken smokinle çıkardık, şimdi zaman değişti. Tabii ki biz mayoyla çıkmıyoruz, biraz daha günlük kıyafetlerle çıkabiliyoruz. Bunların hepsinin düşünerek gereğinin olması lazım diyorum, bu edeple ilgili, akılla ilgili, eserin yapısıyla ilgili, her şeyden önce insana yakışan olması lazım."
Bu konuların önce ne olduğunun anlaşılması gerektiğini belirten Gencebay, "Her şeyden önce sanat nedir, sanat siyaset yapmaz. Sanat kültürlerin zirvesidir, önce sanatı anlamak lazım. Sanat siyasetten üstündür, bunun anlamı üst-alt kavramı değildir” diye konuştu.