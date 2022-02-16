https://tr.sputniknews.com/20220216/sahne-kiyafeti-tartismasina-orhan-gencebay-da-katildi-bu-edeple-ilgili-1053900494.html

Sahne kıyafeti tartışmasına Orhan Gencebay da katıldı: 'Bu edeple ilgili'

Sahne kıyafeti tartışmasına Orhan Gencebay da katıldı: 'Bu edeple ilgili'

İzzet Yıldızhan'ın Gülşen, Hande Yener ve Hadise gibi isimleri hedef almasının ardından başlayan sahne kıyafetleri tartışmasına Orhan Gencebay da dahil olarak... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T13:10+0300

2022-02-16T13:10+0300

2022-02-16T13:16+0300

gülşen

yaşam

sahne kıyafeti

orhan gencebay

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Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, müzik sektörü hakkında konuştu. Habertürk’ten Tolga Aslan’ın haberine göre, "Yerli ve milli müzik sektörümüzde üretim durmuştur” diyen Gencebay, “Durmuştur derken olağanüstü bir zarardır. Bunun hemen düzelmesi lazım, bunun nedeni üreten sanatçıların maddi ve manevi hakları gereği gibi alınamamaktadır. Ülkemizde müzik sanatı haklarıyla ilgili, bazı konular kesinlikle ele alınmalı” ifadelerini kullandı.‘Devletimiz bu duruma el atarsa gereğini yapacaktır’Gencebay, sözlerine şöyle devam etti:‘Batı bunu 300 yıl önce yapmış’Ünlü sanatçı şöyle devam etti:‘Her şeyden önce insana yakışan olması lazım’Son dönemin tartışma konularından birisi olan sahne kıyafetleri hakkında konuşan Gencebay, şunları söyledi:Bu konuların önce ne olduğunun anlaşılması gerektiğini belirten Gencebay, "Her şeyden önce sanat nedir, sanat siyaset yapmaz. Sanat kültürlerin zirvesidir, önce sanatı anlamak lazım. Sanat siyasetten üstündür, bunun anlamı üst-alt kavramı değildir” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220128/isin-karaca-ben-de-bir-kiz-annesiyim-gulsen-bu-ulkeye-gore-hareket-etmeli-1053248109.html

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gülşen, sahne kıyafeti, orhan gencebay