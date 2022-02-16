https://tr.sputniknews.com/20220216/set-calisanini-vurarak-olduren-alec-baldwine-dava-acildi-1053888012.html
Set çalışanını vurarak öldüren Alec Baldwin’e yeni dava
Set çalışanını vurarak öldüren Alec Baldwin’e yeni dava
Aktör Alec Baldwin'e, sette kazara görüntü yönetmenini öldürmesine ilişkin yeni bir dava açıldı. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T09:02+0300
2022-02-16T09:02+0300
2022-02-16T09:02+0300
dünya
alec baldwin
yönetmen
film
cinayet
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"Rust" filminin çekimleri sırasında öldürülen görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in kocası, Baldwin'e ve set güvenliğinden sorumlu kişilere dava açtı.Halyna Hutchins'in kocası ve 9 yaşındaki oğlu adına açılan davada ünlü oyuncu ve şirket “ölüme neden olmakla” suçlanıyor.Ailenin avukatı Brain Panish, “Tetik devreye girmedikçe ve horozu çekilmedikçe silah ateşlenemez. Yani silah Baldwin'deydi, silahın horozunu çektiğini söylüyor. Ateş etti. Kadın öldürüldü” dedi.Baldwin ve set ekibi ölüme sebebiyet verme suçundan mahkemeye çıkacak.Alec Baldwin, 21 Ekim'de "Rust" filminin setinde kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuştu. Aynı olayda yönetmen Joel Souza da yaralanmıştı.
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alec baldwin, yönetmen, film, cinayet
Set çalışanını vurarak öldüren Alec Baldwin’e yeni dava
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Aktör Alec Baldwin'e, sette kazara görüntü yönetmenini öldürmesine ilişkin yeni bir dava açıldı.
"Rust" filminin çekimleri sırasında öldürülen görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in kocası, Baldwin'e ve set güvenliğinden sorumlu kişilere dava açtı.
Halyna Hutchins'in kocası ve 9 yaşındaki oğlu adına açılan davada ünlü oyuncu ve şirket “ölüme neden olmakla” suçlanıyor.
Ailenin avukatı Brain Panish, “Tetik devreye girmedikçe ve horozu çekilmedikçe silah ateşlenemez. Yani silah Baldwin'deydi, silahın horozunu çektiğini söylüyor. Ateş etti. Kadın öldürüldü” dedi.
Baldwin ve set ekibi ölüme sebebiyet verme suçundan mahkemeye çıkacak.
Alec Baldwin, 21 Ekim'de "Rust" filminin setinde kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuştu. Aynı olayda yönetmen Joel Souza da yaralanmıştı.