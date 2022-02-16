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Sigorta girişini 7 aydır yapmayan işyerini yaktı
Sigorta girişini 7 aydır yapmayan işyerini yaktı
Rize Ardeşen'de 7 aydır sigortası yaptırılmadığı gerekçesiyle garson olarak çalışan D.K.'nın işyerini yaktığı iddia edildi. D.K., olay yerinden kaçarken... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T14:48+0300
2022-02-16T14:48+0300
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Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Yeniyol köyündeki bir işletmede kundaklama sonucu yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve Kaçkar İtfaiye Birliği ekipleri sevk edildi.Yangın, itfaiye, jandarma ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatan jandarma ekipleri, işletmede yaklaşık 7 aydır garson olarak çalışan D.K'nin (42), sigorta girişinin yapılmaması nedeniyle iş yerinin üst katında bulunan odayı yaktığını, yangının büyüyerek işletmenin tamamını etkilediğini belirledi.Kaçarken yaralandıD.K, olay yerinden kaçtığı iş yerine ait otomobilin çamura saplanması üzerine kaçışını yaya olarak sürdürdü.Kaçarken sarp coğrafi yapıya sahip bölgede düşerek yaralanan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.Ambulansla kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesinde tedavisine başlanan D.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Sigorta girişini 7 aydır yapmayan işyerini yaktı

14:48 16.02.2022
© DHASigorta girişini 7 aydır yapmayan işyerini yaktı
Sigorta girişini 7 aydır yapmayan işyerini yaktı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© DHA
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Rize Ardeşen'de 7 aydır sigortası yaptırılmadığı gerekçesiyle garson olarak çalışan D.K.'nın işyerini yaktığı iddia edildi. D.K., olay yerinden kaçarken düşerek yaralandı.
Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Yeniyol köyündeki bir işletmede kundaklama sonucu yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve Kaçkar İtfaiye Birliği ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye, jandarma ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatan jandarma ekipleri, işletmede yaklaşık 7 aydır garson olarak çalışan D.K'nin (42), sigorta girişinin yapılmaması nedeniyle iş yerinin üst katında bulunan odayı yaktığını, yangının büyüyerek işletmenin tamamını etkilediğini belirledi.

Kaçarken yaralandı

D.K, olay yerinden kaçtığı iş yerine ait otomobilin çamura saplanması üzerine kaçışını yaya olarak sürdürdü.
Kaçarken sarp coğrafi yapıya sahip bölgede düşerek yaralanan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Ambulansla kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesinde tedavisine başlanan D.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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