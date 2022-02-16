https://tr.sputniknews.com/20220216/sigorta-girisini-7-aydir-yapmayan-isyerini-yakti-1053905421.html

Sigorta girişini 7 aydır yapmayan işyerini yaktı

Sigorta girişini 7 aydır yapmayan işyerini yaktı

Rize Ardeşen'de 7 aydır sigortası yaptırılmadığı gerekçesiyle garson olarak çalışan D.K.'nın işyerini yaktığı iddia edildi. D.K., olay yerinden kaçarken... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T14:48+0300

2022-02-16T14:48+0300

2022-02-16T14:48+0300

yaşam

rize

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1053905607_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_1c2eb0e3f1f4c4f4d338ca7fa0657cf4.jpg

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Yeniyol köyündeki bir işletmede kundaklama sonucu yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve Kaçkar İtfaiye Birliği ekipleri sevk edildi.Yangın, itfaiye, jandarma ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatan jandarma ekipleri, işletmede yaklaşık 7 aydır garson olarak çalışan D.K'nin (42), sigorta girişinin yapılmaması nedeniyle iş yerinin üst katında bulunan odayı yaktığını, yangının büyüyerek işletmenin tamamını etkilediğini belirledi.Kaçarken yaralandıD.K, olay yerinden kaçtığı iş yerine ait otomobilin çamura saplanması üzerine kaçışını yaya olarak sürdürdü.Kaçarken sarp coğrafi yapıya sahip bölgede düşerek yaralanan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.Ambulansla kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesinde tedavisine başlanan D.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

rize

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rize