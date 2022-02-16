https://tr.sputniknews.com/20220216/sisli-polisi-magazada-calisan-kadini-taciz-eden-ec-isimli-sahsi-yakaladi--1053882042.html

Şişli polisi, mağazada çalışan kadını taciz eden E.Ç. isimli şahsı yakaladı

Şişli polisi, mağazada çalışan kadını taciz eden E.Ç. isimli şahsı yakaladı

ecidiyeköy’de bir mağazada çalışan kadını taciz eden şahıs, Şişli Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Büro ekipleri yüzlerce saatlik kamera görüntüsü... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T00:56+0300

2022-02-16T00:56+0300

2022-02-16T00:56+0300

türkiye

şişli

cinsel saldırı

polis

taciz

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Mecidiyeköy'deki bir mağazada pazar günü saat 18.20 sıralarında yaşanan olayda, satış görevlisi olarak çalışan üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Kübra Sevdik çocuk bölümünde reyon düzenlediği sırada arkasından bir kişinin geldiğini fark etti.Müşteri olduğunu düşündüğü kişinin giysilere baktığını gören Kübra Sevdik, yaptığı işe devam etti. Giysileri katladığı sırada, arkasındaki kişinin garip hareketler sergilediğini hisseden kadın, birkaç kez arkasını dönerek şüpheliyi kontrol etti. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin her defasında kıyafetlere baktığını gören kadın, bir başka reyonda çalışan arkadaşına telefondan mesaj atarak arkasındaki kişinin hareketlerini takip etmesini istedi. Kübra Sevdik'in mesaj attığını gören şüpheli mağazadan çıkarak kayıplara karıştı.Şüpheli kişinin mağazadan çıkmasının ardından güvenlik kamerasını kontrol eden Kübra Sevdik, eline aldığı giysileri siper eden şüphelinin kendisini takip ederek mastürbasyon yaptığını gördü.Tüm yaşananları anlatmasına rağmen polisin ve mağaza yetkililerinin kendisini yalnız bıraktığını savunan genç kadın yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaştı.Yaşananların ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Şişli Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda Şişli polisi şahsın önce eşkalini belirledi. Yaklaşık 2 gün boyunca gece ve gündüz yüzlerce görüntü izleyen ekipler, şahsın kimliğinin E.Ç. olduğunu tespit etti. Şahsın başka bir ilçede olduğunu belirleyen Şişli polisi, onlarca ekiple dar alan uygulaması yaparak şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.

https://tr.sputniknews.com/20220214/sislide-magaza-calisanina-cinsel-taciz-arkama-bakarak-kendine-dokundugu-alenen-gorunuyor-1053836242.html

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