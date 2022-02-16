https://tr.sputniknews.com/20220216/sislide-aydinlatma-diregine-tirmanip-turk-bayragi-salladi-gozaltina-alindi-1053907627.html

Şişli'de aydınlatma direğine tırmanıp Türk bayrağı salladı, gözaltına alındı

Şişli'de aydınlatma direğine tırmanıp Türk bayrağı salladı, gözaltına alındı

Şişli’de emniyette 19 adet suç kaydı olan ve psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen bir kişi, aydınlatma direğine tırmanarak Türk bayrağı salladı. İlginç... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T15:24+0300

2022-02-16T15:24+0300

2022-02-16T15:42+0300

türk bayrağı

türkiye

şişli

gözaltı

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İstanbul, Şişli'de edinilen bilgiye göre emniyette 19 adet suç kaydı olan ve psikolojik sorunları bulunan 27 yaşındaki Gökmen T., cadde üzerinde bulunan bir aydınlatma direğine tırmandı. Direğin üstüne ayakta durarak etrafa bağıran şahsı gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.İhbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gökmen T.’yi aşağı indirmek için ikna etmeye başladı.Çalışmalar sürdüğü esnada vatandaşlar cep telefonlarıyla olayı görüntülerken, direkte şahsı gören bazı vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı.Yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmalar sonucunda mahallelinin de yardımıyla şahıs aşağıya inmeyi kabul etti. İtfaiye merdiveniyle direkten indirilen şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Emniyete götürülen şahsın ifadesinin alınacağı ve hakkında adli işlem yapılacağı öğrenildi.

türkiye

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türk bayrağı, şişli, gözaltı