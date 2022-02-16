https://tr.sputniknews.com/20220216/sislide-magaza-calisanina-cinsel-tacizde-bulunan-kisi-tutuklandi-1053916651.html

Şişli'de mağaza çalışanına cinsel tacizde bulunan kişi tutuklandı

Şişli'de mağaza çalışanına cinsel tacizde bulunan kişi tutuklandı

Şişli'de, bir mağazada satış görevlisi kadını takip ederek cinsel tacizde bulunan E. Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T19:05+0300

2022-02-16T19:05+0300

2022-02-16T19:07+0300

türkiye

cinsel taciz

şişli

mağaza

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Mecidiyeköy'de geçen pazar akşamı, bir mağazanın çocuk reyonunda giysi katlayan satış görevlisi Kübra Sevdik'i takip ederek mastürbasyon yapan E.Ç., olayın fark edilmesinin ardından mağazadan çıkarak kayıplara karıştı.Polisin 74 işyeri ve MOBESE kameralarını takip ederek izini bulduğu E.Ç., evine girerken yakalandı. Polisteki sorgusunda suçunu itiraf eden E.Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. E.Ç., mahkemenin ardından tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi

türkiye

şişli

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cinsel taciz, şişli, mağaza