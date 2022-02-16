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Şişli'de mağaza çalışanına cinsel tacizde bulunan kişi tutuklandı
Şişli'de mağaza çalışanına cinsel tacizde bulunan kişi tutuklandı
Şişli'de, bir mağazada satış görevlisi kadını takip ederek cinsel tacizde bulunan E. Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T19:05+0300
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türkiye
cinsel taciz
şişli
mağaza
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Mecidiyeköy'de geçen pazar akşamı, bir mağazanın çocuk reyonunda giysi katlayan satış görevlisi Kübra Sevdik'i takip ederek mastürbasyon yapan E.Ç., olayın fark edilmesinin ardından mağazadan çıkarak kayıplara karıştı.Polisin 74 işyeri ve MOBESE kameralarını takip ederek izini bulduğu E.Ç., evine girerken yakalandı. Polisteki sorgusunda suçunu itiraf eden E.Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. E.Ç., mahkemenin ardından tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi
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cinsel taciz, şişli, mağaza

Şişli'de mağaza çalışanına cinsel tacizde bulunan kişi tutuklandı

19:05 16.02.2022 (güncellendi: 19:07 16.02.2022)
© DHAŞişli'de mağaza çalışanına cinsel taciz
Şişli'de mağaza çalışanına cinsel taciz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© DHA
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Şişli'de, bir mağazada satış görevlisi kadını takip ederek cinsel tacizde bulunan E. Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mecidiyeköy'de geçen pazar akşamı, bir mağazanın çocuk reyonunda giysi katlayan satış görevlisi Kübra Sevdik'i takip ederek mastürbasyon yapan E.Ç., olayın fark edilmesinin ardından mağazadan çıkarak kayıplara karıştı.
Polisin 74 işyeri ve MOBESE kameralarını takip ederek izini bulduğu E.Ç., evine girerken yakalandı.
Polisteki sorgusunda suçunu itiraf eden E.Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. E.Ç., mahkemenin ardından tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi
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