https://tr.sputniknews.com/20220216/sivasta-iyi-parti-ilce-baskani-cumhurbaskanina-hakaretten-tutuklandi-1053903102.html
Sivas'ta İYİ Parti İlçe Başkanı, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklandı
Sivas'ta İYİ Parti İlçe Başkanı, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İYİ Parti Şarkışla İlçe Başkanı Turgay Şahin... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T14:05+0300
2022-02-16T14:05+0300
2022-02-16T14:12+0300
hakaret
türkiye
sivas
iyi parti
recep tayyip erdoğan
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Sivas'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İYİ Parti Şarkışla İlçe Başkanı Turgay Şahin tutuklandı.2021 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında 1 yıl 2 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Turgay Şahin, yerel mahkemenin kararının istinafta yasaya uygun bulunmasının ardından yol uygulamasında gözaltına alındı. Hakkında 2019 yılında başka bir suçtan da 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu belirtilen Turgay Şahin, cezaevine teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220206/eski-milli-yuzucu-buyukuncuya-daimi-hak-mahrumiyeti-cezasi-1053530905.html
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hakaret, sivas, iyi parti, recep tayyip erdoğan
Sivas'ta İYİ Parti İlçe Başkanı, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklandı
14:05 16.02.2022 (güncellendi: 14:12 16.02.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İYİ Parti Şarkışla İlçe Başkanı Turgay Şahin tutuklandı.
Sivas'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İYİ Parti Şarkışla İlçe Başkanı Turgay Şahin tutuklandı.
2021 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında 1 yıl 2 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Turgay Şahin, yerel mahkemenin kararının istinafta yasaya uygun bulunmasının ardından yol uygulamasında gözaltına alındı.
Hakkında 2019 yılında başka bir suçtan da 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu belirtilen Turgay Şahin, cezaevine teslim edildi.