https://tr.sputniknews.com/20220216/sivasta-iyi-parti-ilce-baskani-cumhurbaskanina-hakaretten-tutuklandi-1053903102.html

Sivas'ta İYİ Parti İlçe Başkanı, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklandı

Sivas'ta İYİ Parti İlçe Başkanı, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İYİ Parti Şarkışla İlçe Başkanı Turgay Şahin... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T14:05+0300

2022-02-16T14:05+0300

2022-02-16T14:12+0300

hakaret

türkiye

sivas

iyi parti

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1053902977_0:0:1231:692_1920x0_80_0_0_a115e374193c270e1fa130544804b3a1.jpg

Sivas'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İYİ Parti Şarkışla İlçe Başkanı Turgay Şahin tutuklandı.2021 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında 1 yıl 2 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Turgay Şahin, yerel mahkemenin kararının istinafta yasaya uygun bulunmasının ardından yol uygulamasında gözaltına alındı. Hakkında 2019 yılında başka bir suçtan da 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu belirtilen Turgay Şahin, cezaevine teslim edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220206/eski-milli-yuzucu-buyukuncuya-daimi-hak-mahrumiyeti-cezasi-1053530905.html

türkiye

sivas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hakaret, sivas, iyi parti, recep tayyip erdoğan