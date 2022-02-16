https://tr.sputniknews.com/20220216/sputnik-light-ile-asilananlar-taylanda-giris-yapabilecek-1053906807.html
Sputnik Light ile aşılananlar Tayland'a giriş yapabilecek
Sputnik Light ile aşılananlar Tayland'a giriş yapabilecek
Rusya’da geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin tek bileşenli versiyonu Sputnik Light ile aşılananların Sandbox programı kapsamında Tayland’a giriş... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T15:14+0300
2022-02-16T15:14+0300
2022-02-16T15:18+0300
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
tayland
koronavirüs
karantina
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Tayland Dışişleri Bakanlığı Haber Merkezi Departmanı Başkanı Nalita Andamo, tek bileşenli Rus aşısı Sputnik Light ile aşılananların iki haftalık karantinaya gerek kalmadan Sandbox programı kapsamında ülkeye giriş yapabileceklerini belirtti.Daha önce Sputnik V aşısı ile aşılananlar ‘Sandbox’ programı kapsamında ülkeye giriş yapabiliyordu.Belirli bölgelerde bir haftalık konaklamayı öngören ‘Sandbox’ programına 1 Şubat’ttan itibaren Banglamung, Si Racha, Koh Chang, Sichang, Pattaya, ayrıca Krabi, Koh Phangan bölgeleri de dahil edildi.Sputnik Light'ın izin verilen aşılar listesine dahil edilmesine ilişkin bilgiler, Tayland Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Departmanı'nın internet sitesinde mevcut.Son zamanlarda seyahat acenteleri, müşterilerine ülkeye dönüşte Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma riskinin diğer ülkelere göre önemli ölçüde yüksek olması nedeniyle bu ülkeye seyahat etmemelerini öneriyor.
https://tr.sputniknews.com/20210827/sputnik-v-ile-asilananlar-taylandin-phuket-ve-koh-samui-adalarini-ziyaret-edebilecek-1048393704.html
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dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v, tayland, karantina
Sputnik Light ile aşılananlar Tayland'a giriş yapabilecek
15:14 16.02.2022 (güncellendi: 15:18 16.02.2022) Abone ol
Rusya’da geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin tek bileşenli versiyonu Sputnik Light ile aşılananların Sandbox programı kapsamında Tayland’a giriş yapabilecekleri bildirildi.
Tayland Dışişleri Bakanlığı Haber Merkezi Departmanı Başkanı Nalita Andamo, tek bileşenli Rus aşısı Sputnik Light ile aşılananların iki haftalık karantinaya gerek kalmadan Sandbox programı kapsamında ülkeye giriş yapabileceklerini belirtti.
Daha önce Sputnik V aşısı ile aşılananlar ‘Sandbox’ programı kapsamında ülkeye giriş yapabiliyordu.
Belirli bölgelerde bir haftalık konaklamayı öngören ‘Sandbox’ programına 1 Şubat’ttan itibaren Banglamung, Si Racha, Koh Chang, Sichang, Pattaya, ayrıca Krabi, Koh Phangan bölgeleri de dahil edildi.
Sputnik Light'ın izin verilen aşılar listesine dahil edilmesine ilişkin bilgiler, Tayland Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Departmanı'nın internet sitesinde mevcut.
Son zamanlarda seyahat acenteleri, müşterilerine ülkeye dönüşte Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma riskinin diğer ülkelere göre önemli ölçüde yüksek olması nedeniyle bu ülkeye seyahat etmemelerini öneriyor.