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https://tr.sputniknews.com/20220216/su-zamminin-gorusuldugu-iski-genel-kurulunda-gerginlik-toplantiya-ara-verildi-1053918116.html
Su zammının görüşüldüğü İSKİ Genel Kurulu'nda gerginlik: Toplantıya ara verildi
Su zammının görüşüldüğü İSKİ Genel Kurulu'nda gerginlik: Toplantıya ara verildi
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde su fiyatlarına yapılacak zamların görüşüldüğü oturumda tartışma çıktı. Tartışma sırasında kısa süreli arbede de... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T20:09+0300
2022-02-16T20:13+0300
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istanbul büyükşehir belediye meclisi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
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İski Olağanüstü Genel Kurulu, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Su zammının görüşüldüğü kurulda İYİ Parti Grup başkanvekili İbrahim Özkan'ın konuşma yaptığı sırada partililer arasında sözlü atışma yaşandı.Tartışmaya dönen olayda kısa süreli gerginlik yaşandığı da görüldü. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul oturuma ara verdi.
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istanbul büyükşehir belediye meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), iski

Su zammının görüşüldüğü İSKİ Genel Kurulu'nda gerginlik: Toplantıya ara verildi

20:09 16.02.2022 (güncellendi: 20:13 16.02.2022)
© DHAİstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde su fiyatlarına yapılacak zamların görüşüldüğü oturumda tartışma çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde su fiyatlarına yapılacak zamların görüşüldüğü oturumda tartışma çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde su fiyatlarına yapılacak zamların görüşüldüğü oturumda tartışma çıktı. Tartışma sırasında kısa süreli arbede de yaşandı.
İski Olağanüstü Genel Kurulu, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Su zammının görüşüldüğü kurulda İYİ Parti Grup başkanvekili İbrahim Özkan'ın konuşma yaptığı sırada partililer arasında sözlü atışma yaşandı.
Tartışmaya dönen olayda kısa süreli gerginlik yaşandığı da görüldü. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul oturuma ara verdi.
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