https://tr.sputniknews.com/20220216/su-zamminin-gorusuldugu-iski-genel-kurulunda-gerginlik-toplantiya-ara-verildi-1053918116.html

Su zammının görüşüldüğü İSKİ Genel Kurulu'nda gerginlik: Toplantıya ara verildi

Su zammının görüşüldüğü İSKİ Genel Kurulu'nda gerginlik: Toplantıya ara verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde su fiyatlarına yapılacak zamların görüşüldüğü oturumda tartışma çıktı. Tartışma sırasında kısa süreli arbede de... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T20:09+0300

2022-02-16T20:09+0300

2022-02-16T20:13+0300

türkiye

istanbul büyükşehir belediye meclisi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

iski

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İski Olağanüstü Genel Kurulu, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Su zammının görüşüldüğü kurulda İYİ Parti Grup başkanvekili İbrahim Özkan'ın konuşma yaptığı sırada partililer arasında sözlü atışma yaşandı.Tartışmaya dönen olayda kısa süreli gerginlik yaşandığı da görüldü. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul oturuma ara verdi.

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istanbul büyükşehir belediye meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), iski