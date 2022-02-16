https://tr.sputniknews.com/20220216/tatbikattan-donen-rus-birliklerin-askeri-techizati-kirim-koprusunden-gecti---1053898858.html

Tatbikattan dönen Rus birliklerin askeri teçhizatı, Kırım Köprüsü'nden geçti

Tatbikattan dönen Rus birliklerin askeri teçhizatı, Kırım Köprüsü'nden geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'daki tatbikatı tamamlayan Güney Askeri Bölgesi birliklerinin garnizonlarına dönmeye devam ettiğini belirtti. Askeri teçhizatın... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T12:50+0300

2022-02-16T12:50+0300

2022-02-16T12:53+0300

ukrayna

rusya

birlik

tatbikat

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Güney Askeri Bölgesi'nin birimlerine ait askeri teçhizatın bulunduğu vagonlar, planlı tatbikatların ardından daimi konuşlanma noktalarına giderken Kırım Köprüsü'nden geçti" dendi. Tankların, piyade muharebe araçlarının ve kundak motorlu topçu sistemlerinin özel vagonlarda taşındığı görüldü. Araçlar, üslerine vardığında askeri eğitimin bir sonraki aşamasına hazır hale getirilecek. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, dünkü açıklamasında, Ukrayna sınırındaki bölgelerdeki tatbikatlarını tamamlayan bazı birliklerin daimi konuşlanma noktalarına dönmeye başladığını duyurmuştu. Güney Askeri Bölgesi Sözcüsü Vadim Astafyev de, Kırım yarımadasındaki poligonlarda planlı taktik tatbikatları tamamlayan birliklerin daimi konuşlanma noktalarına dönmeye başladığını belirtmişti. Güney ve Batı Askeri Bölgeleri, 25 Ocak'ta Ukrayna'ya yakın bölgelerde NATO'yla kriz döneminde muharebe hazırlığı tatbikatına başlamıştı.

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