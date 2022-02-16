https://tr.sputniknews.com/20220216/tatbikattan-donen-rus-birliklerin-askeri-techizati-kirim-koprusunden-gecti---1053898858.html
Tatbikattan dönen Rus birliklerin askeri teçhizatı, Kırım Köprüsü'nden geçti
Tatbikattan dönen Rus birliklerin askeri teçhizatı, Kırım Köprüsü'nden geçti
Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'daki tatbikatı tamamlayan Güney Askeri Bölgesi birliklerinin garnizonlarına dönmeye devam ettiğini belirtti. Askeri teçhizatın... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T12:50+0300
2022-02-16T12:50+0300
2022-02-16T12:53+0300
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birlik
tatbikat
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Güney Askeri Bölgesi'nin birimlerine ait askeri teçhizatın bulunduğu vagonlar, planlı tatbikatların ardından daimi konuşlanma noktalarına giderken Kırım Köprüsü'nden geçti" dendi. Tankların, piyade muharebe araçlarının ve kundak motorlu topçu sistemlerinin özel vagonlarda taşındığı görüldü. Araçlar, üslerine vardığında askeri eğitimin bir sonraki aşamasına hazır hale getirilecek. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, dünkü açıklamasında, Ukrayna sınırındaki bölgelerdeki tatbikatlarını tamamlayan bazı birliklerin daimi konuşlanma noktalarına dönmeye başladığını duyurmuştu. Güney Askeri Bölgesi Sözcüsü Vadim Astafyev de, Kırım yarımadasındaki poligonlarda planlı taktik tatbikatları tamamlayan birliklerin daimi konuşlanma noktalarına dönmeye başladığını belirtmişti. Güney ve Batı Askeri Bölgeleri, 25 Ocak'ta Ukrayna'ya yakın bölgelerde NATO'yla kriz döneminde muharebe hazırlığı tatbikatına başlamıştı.
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Tatbikattan dönen Rus birliklerin askeri teçhizatı, Kırım Köprüsü'nden geçti
12:50 16.02.2022 (güncellendi: 12:53 16.02.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'daki tatbikatı tamamlayan Güney Askeri Bölgesi birliklerinin garnizonlarına dönmeye devam ettiğini belirtti. Askeri teçhizatın Kırım Köprüsü'nden geçtiği görüldü.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Güney Askeri Bölgesi'nin birimlerine ait askeri teçhizatın bulunduğu vagonlar, planlı tatbikatların ardından daimi konuşlanma noktalarına giderken Kırım Köprüsü'nden geçti" dendi.
Tankların, piyade muharebe araçlarının ve kundak motorlu topçu sistemlerinin özel vagonlarda taşındığı görüldü. Araçlar, üslerine vardığında askeri eğitimin bir sonraki aşamasına hazır hale getirilecek.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, dünkü açıklamasında, Ukrayna sınırındaki bölgelerdeki tatbikatlarını tamamlayan bazı birliklerin daimi konuşlanma noktalarına dönmeye başladığını duyurmuştu. Güney Askeri Bölgesi Sözcüsü Vadim Astafyev de, Kırım yarımadasındaki poligonlarda planlı taktik tatbikatları tamamlayan birliklerin daimi konuşlanma noktalarına dönmeye başladığını belirtmişti. Güney ve Batı Askeri Bölgeleri, 25 Ocak'ta Ukrayna'ya yakın bölgelerde NATO'yla kriz döneminde muharebe hazırlığı tatbikatına başlamıştı.