Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220216/tatbikattan-donen-rus-birliklerin-askeri-techizati-kirim-koprusunden-gecti---1053898858.html
Tatbikattan dönen Rus birliklerin askeri teçhizatı, Kırım Köprüsü'nden geçti
Tatbikattan dönen Rus birliklerin askeri teçhizatı, Kırım Köprüsü'nden geçti
Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'daki tatbikatı tamamlayan Güney Askeri Bölgesi birliklerinin garnizonlarına dönmeye devam ettiğini belirtti. Askeri teçhizatın... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T12:50+0300
2022-02-16T12:53+0300
ukrayna
rusya
birlik
tatbikat
rusya savunma bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1053898988_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_68676b48265abd0b397f3276a67cba26.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Güney Askeri Bölgesi'nin birimlerine ait askeri teçhizatın bulunduğu vagonlar, planlı tatbikatların ardından daimi konuşlanma noktalarına giderken Kırım Köprüsü'nden geçti" dendi. Tankların, piyade muharebe araçlarının ve kundak motorlu topçu sistemlerinin özel vagonlarda taşındığı görüldü. Araçlar, üslerine vardığında askeri eğitimin bir sonraki aşamasına hazır hale getirilecek. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, dünkü açıklamasında, Ukrayna sınırındaki bölgelerdeki tatbikatlarını tamamlayan bazı birliklerin daimi konuşlanma noktalarına dönmeye başladığını duyurmuştu. Güney Askeri Bölgesi Sözcüsü Vadim Astafyev de, Kırım yarımadasındaki poligonlarda planlı taktik tatbikatları tamamlayan birliklerin daimi konuşlanma noktalarına dönmeye başladığını belirtmişti. Güney ve Batı Askeri Bölgeleri, 25 Ocak'ta Ukrayna'ya yakın bölgelerde NATO'yla kriz döneminde muharebe hazırlığı tatbikatına başlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220216/nato-simdiye-dek-rusyanin-sahada-gerilimi-azalttigina-sahit-olmadik-1053896350.html
https://tr.sputniknews.com/20220215/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-sinirindaki-tatbikatlarini-tamamlayan-birlikler-uslerine-donuyor---1053859344.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1053898988_252:0:1705:1090_1920x0_80_0_0_e9bf35a8baed7b47f85fce19f5b9e02f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, rusya, birlik, tatbikat, rusya savunma bakanlığı

Tatbikattan dönen Rus birliklerin askeri teçhizatı, Kırım Köprüsü'nden geçti

12:50 16.02.2022 (güncellendi: 12:53 16.02.2022)
© Sputnik / Министерство обороны РФ / Fotoğraf bankasına girRusya- Tatbikat- Birliklerin geri çekilmesi
Rusya- Tatbikat- Birliklerin geri çekilmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© Sputnik / Министерство обороны РФ
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olGoogle news
Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'daki tatbikatı tamamlayan Güney Askeri Bölgesi birliklerinin garnizonlarına dönmeye devam ettiğini belirtti. Askeri teçhizatın Kırım Köprüsü'nden geçtiği görüldü.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Güney Askeri Bölgesi'nin birimlerine ait askeri teçhizatın bulunduğu vagonlar, planlı tatbikatların ardından daimi konuşlanma noktalarına giderken Kırım Köprüsü'nden geçti" dendi.
Tankların, piyade muharebe araçlarının ve kundak motorlu topçu sistemlerinin özel vagonlarda taşındığı görüldü. Araçlar, üslerine vardığında askeri eğitimin bir sonraki aşamasına hazır hale getirilecek.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
Ukrayna krizi
NATO: Şimdiye dek Rusya'nın sahada gerilimi azalttığına şahit olmadık
12:12
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, dünkü açıklamasında, Ukrayna sınırındaki bölgelerdeki tatbikatlarını tamamlayan bazı birliklerin daimi konuşlanma noktalarına dönmeye başladığını duyurmuştu. Güney Askeri Bölgesi Sözcüsü Vadim Astafyev de, Kırım yarımadasındaki poligonlarda planlı taktik tatbikatları tamamlayan birliklerin daimi konuşlanma noktalarına dönmeye başladığını belirtmişti. Güney ve Batı Askeri Bölgeleri, 25 Ocak'ta Ukrayna'ya yakın bölgelerde NATO'yla kriz döneminde muharebe hazırlığı tatbikatına başlamıştı.
İgor Konaşenkov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna sınırındaki tatbikatlarını tamamlayan birlikler üslerine dönüyor
Dün, 13:47
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала