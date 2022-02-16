https://tr.sputniknews.com/20220216/tbmm-genel-kurulunda-uluslararasi-anlasmalara-iliskin-5-kanun-teklifi-kabul-edildi-1053881483.html
TBMM Genel Kurulu'nda uluslararası anlaşmalara ilişkin 5 kanun teklifi kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda uluslararası anlaşmalara ilişkin 5 kanun teklifi kabul edildi
Uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 5 kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T00:31+0300
2022-02-16T00:31+0300
2022-02-16T00:34+0300
tbmm genel kurulu
kanun teklifi
tbmm
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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine Meclis Başkanvekili Haydar Akar, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
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tbmm genel kurulu, kanun teklifi, tbmm
TBMM Genel Kurulu'nda uluslararası anlaşmalara ilişkin 5 kanun teklifi kabul edildi
00:31 16.02.2022 (güncellendi: 00:34 16.02.2022) Abone ol
Uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 5 kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:
Türkiye ile Moldova Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,
Türkiye ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,
Türkiye ile Sao Tome ve Prinsipe Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,
Türkiye ile Birleşmiş Milletler Arasında İstanbul'da OCHA Ofisi Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,
Cıvaya İlişkin Minamata Sözleşmesinin Beyan ile Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine Meclis Başkanvekili Haydar Akar, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.