https://tr.sputniknews.com/20220216/the-telegraph-putin-kazandi-ve-batinin-zayif-noktalarini-ortaya-cikardi-1053921945.html

The Telegraph: Putin kazandı ve Batı'nın zayıf noktalarını ortaya çıkardı

The Telegraph: Putin kazandı ve Batı'nın zayıf noktalarını ortaya çıkardı

The Telegraph, Rusya Devlet Başkanı Putin’in ABD ve Avrupa üzerinde jeopolitik bir zafer elde ettiğini yazdı. 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T22:08+0300

2022-02-16T22:08+0300

2022-02-16T22:08+0300

politika

rusya

abd

vladimir putin

joe biden

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İngiliz gazetesi The Telegraph’ın başyazısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD ve Avrupa üzerinde jeopolitik bir zafer elde ettiği ve Batı dünyasının zayıf noktalarını ortaya koyduğu belirtildi.Avrupalı politikacıların Moskova'ya karşı birleşik bir cephe oluşturmayı reddettiklerini, ABD'nin ise kendisini militan söylemlerle sınırladığınına vurgu yapılan yazıda, “Kiev, müttefiklerinin onun için çok şey yapmaya istekli olmadıklarını gördü” denildi.Brüksel'in dış politika arenasında önemli bir rol oynamak istediğini ancak iddialarında haklı olmadığının kendisine gösterildiği kaydedilen yazıda, “Rusya kazandı: Ukrayna büyük olasılıkla NATO'ya kabul edilmeyecek ve ‘Kuzey Akım – 2’ Avrupa'ya gaz tedarik etmeye hazır' ifadeleri kullanıldı.

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rusya, abd, vladimir putin, joe biden