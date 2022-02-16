Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220216/the-telegraph-putin-kazandi-ve-batinin-zayif-noktalarini-ortaya-cikardi-1053921945.html
The Telegraph: Putin kazandı ve Batı'nın zayıf noktalarını ortaya çıkardı
The Telegraph: Putin kazandı ve Batı'nın zayıf noktalarını ortaya çıkardı
The Telegraph, Rusya Devlet Başkanı Putin’in ABD ve Avrupa üzerinde jeopolitik bir zafer elde ettiğini yazdı. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T22:08+0300
2022-02-16T22:08+0300
politika
rusya
abd
vladimir putin
joe biden
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1044746942_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_59c80a58a7e77d1772f3648a1358492b.jpg
İngiliz gazetesi The Telegraph’ın başyazısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD ve Avrupa üzerinde jeopolitik bir zafer elde ettiği ve Batı dünyasının zayıf noktalarını ortaya koyduğu belirtildi.Avrupalı politikacıların Moskova'ya karşı birleşik bir cephe oluşturmayı reddettiklerini, ABD'nin ise kendisini militan söylemlerle sınırladığınına vurgu yapılan yazıda, “Kiev, müttefiklerinin onun için çok şey yapmaya istekli olmadıklarını gördü” denildi.Brüksel'in dış politika arenasında önemli bir rol oynamak istediğini ancak iddialarında haklı olmadığının kendisine gösterildiği kaydedilen yazıda, “Rusya kazandı: Ukrayna büyük olasılıkla NATO'ya kabul edilmeyecek ve ‘Kuzey Akım – 2’ Avrupa'ya gaz tedarik etmeye hazır' ifadeleri kullanıldı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1044746942_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a2a476f262f6c37000509c57195870e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, abd, vladimir putin, joe biden

The Telegraph: Putin kazandı ve Batı'nın zayıf noktalarını ortaya çıkardı

22:08 16.02.2022
© AFP 2022 / ALEXANDER ZEMLIANICHENKOVladimir Putin- Joe Biden
Vladimir Putin- Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© AFP 2022 / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO
Abone olGoogle news
The Telegraph, Rusya Devlet Başkanı Putin’in ABD ve Avrupa üzerinde jeopolitik bir zafer elde ettiğini yazdı.
İngiliz gazetesi The Telegraph’ın başyazısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD ve Avrupa üzerinde jeopolitik bir zafer elde ettiği ve Batı dünyasının zayıf noktalarını ortaya koyduğu belirtildi.
Avrupalı politikacıların Moskova'ya karşı birleşik bir cephe oluşturmayı reddettiklerini, ABD'nin ise kendisini militan söylemlerle sınırladığınına vurgu yapılan yazıda, Kiev, müttefiklerinin onun için çok şey yapmaya istekli olmadıklarını gördü” denildi.
Brüksel'in dış politika arenasında önemli bir rol oynamak istediğini ancak iddialarında haklı olmadığının kendisine gösterildiği kaydedilen yazıda, “Rusya kazandı: Ukrayna büyük olasılıkla NATO'ya kabul edilmeyecek ve ‘Kuzey Akım – 2’ Avrupa'ya gaz tedarik etmeye hazır' ifadeleri kullanıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала